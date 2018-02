Joaquin Phoenix sería el nuevo Guasón

09 de febrero 2018 , 08:51 a.m.

El actor estadonuindense de origen puertoriqueño, Joaquin Phoenix, quien está en negociaciones con el estudio Warner Bros. podría convertirse en el nuevo Guasón, según informó la revista Variety. La película se centraría en contar los orígenes del villano de Batman, y los sucesos que lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más temidos de Ciudad Gótica.

El filme, que será producido por Martin Scorsese, contará con Todd Phillips como director, quien junto a Scott Silver escribirán el guion de esta nueva producción del universo de DC Comics que se ambientaría en la década de los ochenta y apostará por usar un tono más dramático.

Para Phillips, director de la trilogía de 'Qué pasó ayer', el actor era una prioridad para la interpretación del villano, aunque según rumores, Leonardo DiCaprio fue la primera persona en la que pensó para el papel.

Phoenix, que ha participado en cintas como ‘Gladiador’, 'The Master', 'Her' y 'Two Lovers', entre otras, según asegura Variety también fue considerado para interpretar otros papeles de películas derivadas del universo de los comics, como Lex Luthor en Batman vs Superman: El amanecer de la justicia, y Doctor Strange, sin embargo, rechazó ambos papeles.