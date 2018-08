Hillary Clinton se estrena como productora de televisión

La producción será la adaptación del libro ‘The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote’, de la escritora y periodista Elaine Weiss. Clinton asumirá el rol de productora ejecutiva, trabajando de la mano del cineasta Spielberg y de la autora del libro.

El libro, publicado en marzo de 2018, es un recuento de las luchas de las activistas en Estados Unidos para lograr la ratificación del voto femenino, y fue muy bien recibido por la crítica.



La producción estará a cargo de Amblin Television, una compañía cofundada por Steven Spielberg, y todavía no se sabe si será una película o una serie limitada.



Sobre su participación en este nuevo proyecto, Hillary Clinton afirmó que “en el centro de la democracia descansa la urna de votación, y el inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la historia de las líderes que, frente a una imponente oposición económica, racial y política, lucharon por y ganaron el derecho de las mujeres al voto en Estados Unidos”.



EFE