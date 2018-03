Gorillaz mostró toda su fuerza en el Estéreo Picnic

A pesar de que el clima no estuvo en contra en el segundo día del Festival Estéreo Pícnic, los asistentes caminaron en una alfombra de piedras; trataron de no perder el equilibrio en una delgada carrilera y hasta saltaron en algunos testarudos charcos que seguían adornando el largo camino hasta los escenarios, como huellas grandes del chaparrón de agua de la primera noche.



Solo el amor por la música hizo posible que esa pista de obstáculos fuera solo un reto menor para el ciclo de conciertos que marcaron la jornada.

La segunda tarde de la novena edición del Festival Estéreo Pícnic arrancó con las presentaciones de Cynthia Montaño, Alfonso Espriella y Bleepolar. Debido a las largas filas para ingresar al festival y la travesía correspondiente, el público en estos primeros conciertos no era muy grande.



Crew Peligrosos encendió el escenario Budweiser con sus rimas y su hip hop traído desde Aranjuez, el barrio donde nació la agrupación en Medellín. Moügli, con su 'jungle beat', una mezcla de sonidos selváticos y ritmos autóctonos colombianos con electrónica, llegó con una fanaticada sólida y supo conquistar al público que se paseaba por las tiendas del 'hippie market'.



Uno de los momentos que selló la tarde fue la presentación de Ondatrópica. Con una alineación de invitados de primera categoría, la agrupación de Mario Galeano y Will Holland (Quantic) trajo al escenario a leyendas de la tradición musical colombiana como Marquitos Micolta y Michi Sarmiento, quienes además de cantar, contaban historias e interpretaban varios instrumentos.



Con los últimos arreboles en el cielo, Ondatrópica, que también contaba con la participación de la cantadora tradicional del Pacífico Nidia Góngora, puso a bailar al público que disfrutaba del descanso de la inclemente lluvia de la noche anterior.

Comienza a caer la noche en #FEP2018 pero no será una noche fría gracias a Ondatrópica, Bomba Estéreo y muchos más pic.twitter.com/J5MEznANRx — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de marzo de 2018

La pereirana Kali Uchis, que se ha formado como artista en Estados Unidos, entregó una presentación cargada de bailes sensuales y contrastes de ritmos. Interpretó su propia versión de 'Sabor a mí' de Monsieur Periné, le tiró flores al público y entonó canciones como 'Nuestro Planeta'.



El Parque de la 222 albergó más gente y las secuencias de la música electrónica en conjunción con los ritmos tradicionales de Colombia fueron parte de la receta de entretenimiento.



Claro, también hubo un poco de nostalgia, de la mano del mítico grupo de hip hop neoyorquino De la Soul, que recordó canciones como 'The Grind Date' y 'Stakes is High', recordando a la vieja escuela del verso neoyorquino en el auditorio Tigo Music.



Mientras tanto, a unos cuantos metros, se presentó Mac Demarco, el canandiense que con acordes de rock suave y un espíritu capaz de transformarse de muchas formas en el escenario, logró llevarse la atención del público juvenil. “Este señor es como el Silvio Rodríguez colombiano”, bromeaba una asistente al recital que tuvo tiempo para demostrar que los matices del músico sobrepasaban esa comparación.



Demarco soltó gran parte de sus éxitos y recibió el beneplácito del público rápidamente, gracias a sus intensas interpretaciones de canciones como ‘Salad Days’, ‘This Old Dog’, 'My Kind of Woman' o 'Together', con la que cerró su presentación, no sin antes cambiar de actividad con su baterista, quien salió a cantar 'Under the Bridge' (original de Red Hot Chili Peppers) y 'High & Dry', una de las baladas famosas de Radiohead.



El paréntesis fue acompañado por un Mac Demarco tocando la batería y disfrutando del momento. A pesar de no estar del todo afinado, el compañero del artista principal fue recibido con aplausos. La gente entendió la broma y no tuvo reparos en unirse a ella antes de salir corriendo para ver a Bomba Estéreo.

Bomba Estéreo inició su presentación con un fuerte mensaje de conciencia ambiental y cerró dejando al público listo para Gorillaz pic.twitter.com/qRCQUsvE8f — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 25 de marzo de 2018

El grupo de Simón Mejía y Li Saumet apareció en el escenario Tigo Music, con más de 20 minutos de retraso. El grupo empezó su presentación con una reflexión en torno a la crítica situación que vive el país tras el derramamiento de crudo de Ecopetrol en Santander. "No a la minería, no al fracking", decía el anuncio de la banda antes de aparecer en escena, "si la vida muere, la música muere".



Saumet invitó a los asistentes a concentrarse en un momento de meditación y despegó su recorrido musical con 'Fuego'. Luego, el grupo interpretó canciones como 'Carribean Power', 'Sintiendo', 'Soy Yo' y 'Somos Dos', cada una completamente coreada por los asistentes al festival.



Aunque a muchos fanáticos les gustó la presentación del grupo, otros comentaron que al grupo le faltó fuerza en algunas de sus canciones.



El escenario más grande del Estéreo Pícnic se llenó en poco minutos para recibir a Gorillaz, el grupo liderado por el cantante británico Damon Albran, que apareció entre unas coloridas proyecciones de los personajes virtuales que identifican a este proyecto musical.



Los gritos y aplausos no se hicieron esperar cuando Albarn comenzó a tocar la guitarra de 'M1 A1' y la voz del líder gritaba "Hello, is anyone there?" (Hola, ¿hay alguien ahí?). El éxtasis fue total y eso que apenas llevaba unos minutos encima del escenario. La espuma de felicidad se desbordó cuando Albarn tomó en sus manos un xilófono e interpretó la melodía de 'Tomorrow Comes Today'.



Gotas de lluvia comenzaron a caer, pero eso no le importó a una audiencia entregada totalmente a los ritmos cambiantes de Gorillaz. La cantante Pauline Black interpretó 'Charger', que también se robó manifestaciones de amor desmedido por parte de los asistentes. Canciones como 'Andromeda', mantuvieron los niveles de histeria y fanatismo por las nubes.



Tras una hora y media de concierto, la agrupación británica cerró con 'Clint Eastwood', uno de los éxitos más populares del álbum 'Gorillaz' (2001), que fue coreada de principio a fin por sus fanáticos.

Gorillaz sacude con su excelente show a los asistentes al segundo día de #FEP2018 pic.twitter.com/fyB6KACis0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 25 de marzo de 2018

Después de un espectáculo de juegos pirotécnicos tras la despedida de Albarn y su banda, el público pudo gozar las presentaciones electrónicas de Hardwell y Bonobo. El dj holandés Hardwell, quien recién llegó de su presentación en el Ultra Music Festival de Miami, cerró una noche en la que el ritmo y la buena vibra calentaron los motores para el último día del festival.



La nota amarga la marcó nuevamente la difícil y accidentada ruta para que los asistentes salieran del evento. El trayecto de salida fue de más de 40 minutos para quienes iban de pie cuando culminó el evento y más de una hora para muchos de los asistentes que querían sacar su carro del parqueadero.



Además, hubo quejas en redes sociales de personas que manifestaron su inconformidad frente a robos en los cuales estarían presuntamente involucrados grandes grupos de personas, una situación que afecta el mensaje de 'un mundo distinto'.



En la tercera jornada se presentarán artistas como LCD Soundsystem, Royal Blood, The National, Diamante Eléctrico y The Black Madonna.



VALERIA MURCIA Y ANDRÉS HOYOS

CULTURA - EL TIEMPO

@ValMurcia y @AndresHoy1