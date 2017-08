Zendaya, la ‘it girl’ que encandila a Hollywood

Cantante, bailarina, modelo y una de las reinas de Instagram: 43 millones de personas siguen cada día los detalles de la intensa vida de Zendaya, ícono de estilo y además, activista social. A sus 20 años, esta californiana, hija de padre de origen africano, es una abanderada contra el racismo y el acoso en internet y se jacta de querer ser un verdadero ejemplo para los miles de adolescentes que la siguen. Incluso se atreve a augurar que no será un ‘juguete roto’ más de Disney, la factoría de la que es hija adoptiva.

De hecho, pasó de ser una estrella de esa marca a convertirse en it girl para después dar el gran salto: Acaba de coprotagonizar la reciente aventura de Spiderman (Spiderman: de regreso a casa, actualmente en cartelera) y, según la crítica, no lo ha hecho nada mal. “Como actriz soy una desconocida, así que tuve que empezar desde abajo”, dijo Zendaya en una entrevista en el show de Ellen DeGeneres el año pasado, donde confirmó su participación en la cinta del superhéroe. Y a la vista está que entró pisando fuerte.



Expresiva, menuda, combativa; aficionada a cambiar de look sistemáticamente. A menos de un mes de cumplir 21 años, Zendaya dice sentirse “satisfecha” con el resultado de Spiderman. “Para mí ha sido fenomenal (...); mi personaje se sienta tranquilamente y observa, y solo suelta pequeños comentarios, pero lo que dice no puede ser más acertado”, le dijo a Efe. Después de la cita con el hombre araña, la artista ha participado en el rodaje de El Gran Showman, con Hugh Jackman, Michelle Williams y Zac Efron. Su verdadera carrera acaba de empezar. Hollywood ya le abrió las puertas. Ahora depende de ella.



REDACCIÓN CARRUSEL

Con información de Efe