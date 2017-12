El francés que se ganó el 'sí' de Mariana Pajón

18 de diciembre 2017 , 11:09 a.m.

A Mariana Pajón la vida le sonríe en todos los aspectos. Después de ganar la medalla de oro en los Olímpicos de Río 2016 e incursionar con éxito en el ciclismo de pista, las buenas noticias parecen no acabar. Este fin de semana, la deportista y su prometido, Vincent Pelluard, se casaron en Rionegro (Antioquia).

La boda había sido anunciada por medio de redes sociales en octubre del 2016, después de que él le pidiera matrimonio en la Torre Eiffel, en París.

Pelluard, un francés de 26 años, se robó el corazón de Mariana desde que comenzaron su relación en el Mundial de Nueva Zelanda, en el 2013. Ellos no solamente comparten una historia de vida juntos, también la pasión por el BMX.



El esposo de la colombiana es bicicrosista profesional desde 2009. Fue campeón nacional en su país en el 2013 y bronce en el Mundial de 2009 en BMX.



Así lo demostró en 2014 cuando Pajón ganó el Mundial de BMX de ese año. En su cuenta de Instagram escribió: “Este es el mejor regalo que puedo tener por el primer aniversario de nuestra relación. @marianapajon campeona del mundo y también campeona como persona y como novia. Te amo increíblemente. Muchas gracias por darme la oportunidad de tenerte a mi lado”.



Este tipo de mensajes son recurrentes en las redes sociales de la pareja. Mariana y Vincent se han encargado de compartir diferentes momentos de su relación, como competencias y viajes. Además, el deportista francés ha demostrado siempre el respaldo hacia Pajón, a quien le dice cariñosamente ‘princesita’.

Cuando la bicicrosista obtuvo su segundo oro mundial en Río, Pelluard aseguró:

“Estar con ella me hace feliz, orgulloso. Siempre me he dado cuenta de cómo la quieren, y eso para uno es sensacional. La tribuna coreaba su nombre, y eso es emocionante”.

🇨🇴X2 ORO OLIMPICO X2🇨🇴 Una publicación compartida de Vincent Pelluard (@vincentpelluard) el 19 de Ago de 2016 a la(s) 3:17 PDT

Además, dijo que cada vez que Mariana compite, habla con ella, la aconseja y le da fuerza mental. Y ella, por su parte: “Me pregunta si quiero ir a las carreras, si me siento capaz de estar a su lado, y nunca le digo que no. Fue emocionante verla como campeona del mundo en Medellín y ahora como campeona olímpica en Río”.



Una vez se dio a conocer la noticia del matrimonio, el hermano de Mariana escribió este mensaje: “Bienvenido de nuevo a la familia cuñado y me la cuida bastante”.

Faltan 2 semanas para el gran día 😍👰🏻🤵🏻💝🎉 Una publicación compartida de Vincent Pelluard (@vincentpelluard) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 10:41 PST

Tras la boda, el francés publicó en su Instagram que era el comienzo de un largo camino juntos: "Te respetaré, te amaré y te consentiré toda la vida... Gracias por ser tan especial, tan linda, tan pendiente de mí. Gracias por cuidarme. Te amo hasta el infinito y más allá".



Por su parte, Mariana Pajón escribió: "Tu eres mi hoy y todos mis mañanas @vincentpelluard .Un "sí" que significa para siempre. Te amo"



