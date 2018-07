El divertido intento de un pasajero por guardar su maleta en el avión

La torpeza de un hombre que intenta guardar su maleta en el compartimiento de un avión se volvió rápidamente viral entre los internautas, quienes hicieron cientos de chistes y comentarios sobre el pasajero.



La publicación de Twitter, que originalmente compartía el video, llegó a los 500 mil me gusta y los 215 mil retuits en cuestión de pocas horas.



El hombre intenta guardar su maleta en varias ocasiones, pero no lo consigue. El video muestra claramente cómo el pasajero trata de que esta ingrese al compartimiento, pero no le resulta porque su valija está en posición vertical y de esta forma no cabe. Aunque él no se percata de esto y sigue insistiendo.



Su problema se soluciona gracias a una azafata que se le acerca y le indica cómo es la manera correcta de utilizar el portaequipaje.

ELTIEMPO.COM