Video de mujer alicorada en avión se hace viral en redes sociales

Las imágenes de una mujer en estado de alicoramiento, que al parecer discute con uno de los pasajeros del vuelo AV244 de Avianca, se han hecho virales en redes sociales.



De acuerdo con los segundos registrados, se puede ver a la mujer -identificada como Camila- diciéndole fuertes palabras otra pasajera que la estaba grabando. Según miembros de la tripulación, entre los dos sujetos se había presentado una discusión previamente.



En el video se puede observar a Camila diciendo que no le “pena” que la vean en ese estado. “¿Pregúntame que si me da vergüenza? ¡No, no me da vergüenza”.

En un comunicado de prensa enviado por Avianca, aerolínea en la que se registraron los hechos, se describe la situación y se explica que los tripulantes no notaron que la usuaria se encontraba tomada al momento de ingresar al avión. “Una viajera en estado de alicoramiento, del vuelo AV244, agrede verbalmente a otra persona que iba en el avión. Avianca lamenta el incidente ”.



En medio del suceso la tripulación procedió a decomisarle las bebidas embriagantes y a cambiarla de asiento para evitar cualquier tipo de inconveniente. Según informó la aerolínea, minutos después, Camila logró ser controlada, sus acompañantes lograron dormirla y el vuelo completó su trayecto sin ninguna alteración.

“La tripulación de Avianca en cumplimiento de las políticas de seguridad dispuestas para atender este tipo de situaciones, procede a decomisarle el licor. Finalmente la viajera es controlada y el avión aterriza sin contratiempos”, se menciona en el comunicado.



El video, que fue publicado en la red social Facebook, alcanzó las 50.000 reproducciones.



