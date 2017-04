Los travestis que 'salen del clóset' por unas horas en Bogotá

Ana González Combariza / EL TIEMPO

Una vez al mes, Felicia, de 30 años, llega a TranxTienda para transformar por completo su vestuario, maquillarse y sentirse como toda una mujer. Su esposa, que es heterosexual, sabe dónde está y acepta que un día cada 30 vaya y disfrute con más personas que comparten sus mismos gustos. La familia de 'Felicia', sin embargo, no sabe que ella es en realidad ‘él’, razón por la que decide no mostrar su rostro. “Cuando uso falda me siento completa porque es la expresión máxima de feminidad. Además, me ha ayudado a entender lo que le pasa a mi esposa y a las demás mujeres a diario en la calle o en el transporte público”, dice.