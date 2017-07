Las transmisiones en vivo más escalofriantes y dramáticas del año

Desde el surgimiento de Periscope, una herramienta de Twitter para transmitir en vivo, las redes sociales se volcaron en el desarrollo de las plataformas con ese tipo de servicio.

Al principio, los famosos y medios de comunicación eran los que realizaban estas transmisiones, pero luego cualquier persona empezó a realizarlas.



Este año, han ocurrido varias situaciones dramáticas que han sido transmitidos en vivo a través de diferentes redes sociales.



Uno de ellos ocurrió en abril, cuando un hombre identificado como Steve Stephens, de 37 años, transmitió el asesinato de un anciano en su cuenta de Facebook.



En el video, retirado por Facebook, se ve cuando Stephens va en su vehículo en Cleveland (EE. UU) y dice: “encuéntreme alguien que voy a matar a este tipo aquí mismo; este tipo viejo”.

Steve Stephens, de 37 años, sería el hombre del video. Foto: Reuters



Luego, se baja del carro y le dice a un hombre que pronuncie el nombre Joy Lane (aparentemente su exnovia) porque “ella es la razón de lo que está a punto” de pasarle. Stephens asesina al anciano.



Otro de los casos aterradores fue la muerte de la ucraniana Sofia Magerko, una joven de 16 años que acababa de ser coronada como reina en el concurso de belleza Miss Izyum.



La joven se encontraba acompañada por su amiga Dasha Medvedeva, de 24 años, e iniciaron una transmisión en vivo mientras conducían y bebían alcohol.



En el video quedó registrado cuando pierden el control del vehículo y sufren un aparatoso accidente. Sofia falleció tras la colisión.

Reina transmite en vivo su muerte en accidente de tránsito La ucraniana Sofia Magerko había ganado el trono en el concurso de belleza Miss Isyum.



Esta semana, un hombre en estado de embriaguez registró en vivo una persecución de la Policía mientras él manejaba su vehículo.



El joven invadió con su vehículo a altas velocidades una playa de la Florida y pasó por encima de sillas y sombrillas que estaban ubicadas en el lugar.



La Policía, finalmente, logró alcanzar al joven y lo detuvo.



El caso más reciente ocurrió en San Francisco, California, cuando Obdulia Sánchez, de 18 años, transmitió en vivo por Instagram el accidente en el que su hermana de 14 años murió y otra menor de edad resultó herida.



Lo espeluznante de la situación fue que la joven comenzó la grabación segundos antes del choque y siguió la transmisión mientras su hermana agonizaba.



"He matado a mi hermana, pero me da igual. He matado a mi hermana", dice. La joven deberá enfrentar cargos por homicidio involuntario.



ELTIEMPO.COM