La chocoana Jenny de la Torre fue elegida como la Mujer Cafam 2018

“Colombia. Colombia, madre perla, madre lumbre, madre ánfora; madre indígena, madre negra, madre patria, madre selva, madre mar, madre aliento (...). Vengo a desgarrar tus penumbras, sitiadas por el olvido. Colombia, rosa blanca, nardo en flor, orquídea deslumbrante; tu olor de diosa antigua quedó en la punta de un fusil que ahora dispara mariposas. Colombia, vengo a resucitarte, a convertirte en playa sonora, debajo del agua quieta, mojada de esperanza, arropada con palomas blancas”.

Con estas palabras, tejidas en forma de poema, finalizó su discurso de agradecimiento Jenny de la Torre Córdoba, la ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2018, entregado este miércoles en Bogotá. Ataviada con unos botines negros, un vestido rojo adornado con mariposas y un moño cebolla en la cabeza, la mujer afrodescendiente –nacida en 1958 en Barranquilla, pero criada en Cartagena–, se dirigió al público que, de pie, se deshizo en aplausos ante la galardonada número 30 del prestigioso premio, que reconoce la labor de mujeres que llevan a cabo actividades sociales extraordinarias en Colombia.



En el caso de Jenny, el premio –que otorga 40 millones de pesos a su ganadora– fue por su labor en la Asociación de Mujeres del Mundo Anna Perenna, creada en el año 2000 con el objetivo de empoderar a las mujeres para que sean líderes en la defensa de sus derechos. Jenny, quien es ciudadana colomboespañola (su abuelo era español), es gestora en el proyecto de la cuenca del río Munguidó, afluente del río Atrato, en cuyo cauce se encuentran asentadas 14 comunidades afrodescendientes. Gracias a este proyecto, Jenny y su equipo han logrado capacitar a 100 mujeres e impactar a más de 6.000 personas en salud, educación y conflicto armado.



“Yo no me refiero a este trabajo como un proyecto, sino como ‘la vida’, porque yo estructuro vida. Desde los 8 años me di cuenta de que a esta patria y a esta vida había que ponerles ingrediente, y me decanté por trabajar en que el ser mujer era un vuelo heroico. Luego me di cuenta de que tenía un color que me colocaba en ciertos lugares, y he trabajado en la ruptura de paradigmas del color a partir de lo afrodescendiente. Llevo una larga vida como mujer de proceso y me describo como ‘nosotras’, que trabajamos en lo estructural, acompañando a Colombia a recordar que es multiétnica, pluriétnica, multicultural y diversa”, le dijo Jenny a EL TIEMPO.



La mujer agregó que ahora que obtuvo el reconocido premio no cambiará su forma de trabajo y seguirá apostándole a la reconstrucción de “esta mujer que se llama Colombia: ganar este premio es una herramienta que permite visibilizar lo anónimo, que sirve para cumplir ese desafío del siglo XXI que dijo el papa Francisco, que es encontrarnos. Este premio significa un encontrarnos con otros procesos y ver cómo apalancamos y mimamos a Colombia con más manos, en la medida en que nos conocen y así nos discriminan menos”, dijo Jenny, quien recalcó que el premio no solo la reconoce a ella, sino a las otras 22 finalistas, quienes representaron a diferentes departamentos.



El Premio Cafam a la Mujer cumplió este año tres décadas de exaltar a las mujeres que lideran obras sociales en beneficio de sus comunidades. “El balance de estos 30 años es extraordinario, porque cuando uno cree que las mujeres se están acabando tenemos más descubrimientos de otras que, silenciosamente, trabajan por el país. Esto es muy satisfactorio, y creo que este premio va a permanecer mucho más”, afirmó Gonzalo Giraldo Marín, quien ha sido director del premio durante diez ediciones.



Reconoció además que lo más satisfactorio en esta década ha sido darse cuenta del valor de las mujeres, “que tenemos que apoyarlas y poner de presente sus ejemplos de cómo se construyen sociedad y país”.



Por su parte, Juan Lozano, quien ha sido jurado del premio durante 25 años, destacó que el galardón se haya consolidado como una institución formadora en valores, que reconoce los aportes de las mujeres que contribuyen al progreso del país en la reducción de las desigualdades de Colombia. En su opinión, este ha sido uno de los años más difíciles a la hora de escoger una ganadora.



“El premio se ha ganado un lugar en el corazón de los colombianos. La primera vez que fui jurado pensé que iba a ser muy difícil encontrar mujeres tan buenas al siguiente año; en la segunda edición pensé que iba a ser casi imposible. Pero cada año encontramos más mujeres y más historias. Este año nos encontramos con un grupo con unas trayectorias maravillosas, lo que demuestra, como dijo la ganadora, que las mujeres son constructoras de paz, esperanza, solidaridad y progreso, que es de lo que realmente se trata el premio”, apuntó Lozano.

Las 23 mujeres, de diferentes partes del país, que participaron este año en el Premio Cafam a la Mujer. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Antioquia y N. de Santander, menciones de honor

Durante la ceremonia de ayer, Pilar Velilla Moreno, representante del departamento de Antioquia, y Martha Lucía Mora Cárdenas, de Norte de Santander, fueron reconocidas con las menciones de honor del premio, las cuales otorgan 20 millones de pesos cada una. Velilla fue exaltada por su protagonismo en la renovación integral del Museo de Antioquia y del Jardín Botánico de Medellín, el cual transformó en un espacio para la investigación y el encuentro ciudadano incluyente. A su turno, Mora fue reconocida por su liderazgo en la Fundación Artes Empíricas, que alberga a jóvenes y niños para que en su tiempo libre disfruten del arte para ‘construir un imaginario de vida, con lo cual se ha logrado una transformación en las poblaciones que provienen de un desarraigo y una historia dolorosa, como víctimas del conflicto armado’.



