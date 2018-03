Tilda Swinton, en Cartagena por el Festival de Cine de Cartagena

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Swinton es recordada por sus constantes transformaciones en la gran pantalla, en una carrera que empezó en 1986. Algunos de sus personajes más recordados son en las películas Tenemos que hablar de Kevin (2011), Okja (2017), The Deep End (2001), El gran hotel Budapest (2014), Only Lovers Let Alive (2013), El curioso caso de Benjamin Button (2008), Quemar después de leer (2008), Flores rotas (2005), El ladrón de orquídeas (2002) y Young Adam (2003).