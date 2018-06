¿No tener sexo o engañar a su pareja? Qué tan fiel puede ser usted

Esta vez Sonia López, docente de psicología del Politécnico Grancolombiano, lo invita a resolver el siguiente dilema moral que puede decir mucho sobre su forma de ver las relaciones de pareja y los vínculos humanos. Para eso, retomaremos la telenovela 'Amar en tiempos revueltos', del género ficción, que narra varias historias desarrolladas en la guerra civil española.



Esta producción escrita por Macu Tejera y llevada a la televisión con gran éxito por la productora Diagonal TV en el año 2005, narra en uno de sus capítulos el dilema moral vivido por Ramón, historia que será nuestro caso de estudio para el análisis del concepto de infidelidad como un constructo asociado a lo social, cultural y religioso.

Aunque para la mayoría de sociedades la infidelidad es cuestionada, es muy frecuente que se presenten y más teniendo en cuenta que las actuales dinámicas sociales son favorecedoras para que dicho proceder se presente. ¿Qué hay detrás de este tipo de comportamiento? Lo invitamos a descubrirlo en nuestro #RetoET de este viernes.

El dilema es el siguiente:

En el capítulo de 'Amar en tiempos revueltos' se nos plantea que al parecer Marta, uno de los personajes de la telenovela, no va a poder volver a tener relaciones sexuales. Por eso Ramón, su esposo, tendrá que elegir alguna de estas opciones:



1.- Ser infiel, seguir cuidando a Marta y no decirle que tiene relaciones con otras mujeres.



2.- Ser infiel, pero decírselo a Marta, no engañarla, aunque ello le haga sufrir.



3.- Ser fiel y no volver a tener relaciones.

¿Qué haría usted?

Esto dicen los expertos sobre su respuesta a este dilema

Conozca la interpretación que da la experta a la respuesta que eligió en la anterior encuesta:

*Este reto fue hecho con el apoyo de los docentes del Politécnico Grancolombiano. Recuerde que podrá poner a prueba su conocimiento cada semana con un nuevo #RetoET. Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com