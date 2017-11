Nuevos morrales urbanos, seguros y ultraconectados

05 de noviembre 2017 , 12:15 a.m.

05 de noviembre 2017 , 12:15 a.m.

En sus comienzos fue un distintivo de juventud; todos los jóvenes tenían una. Pero hoy ya es casi de uso transversal. Las usan desde niños hasta adultos. Cuelgan de hombros o sobre las espaldas de políticos, presidentes, empresarios... Las hay de todo tipo y para todos los gustos. La mochila urbana se ha convertido en un artículo casi de primera necesidad. Por eso, la oferta es amplia.

Una solución para quienes llevan su oficina a cuestas es la promesa de LifePack, una innovadora mochila urbana diseñada para cumplir con las necesidades de emprendedores y personas que deben estar todo el tiempo conectadas. Su creador, Adrian Solgaard, pensó en la necesidad de tener una mochila segura y cómoda para viajar en el transporte público, porque con la que tenía siempre debía cruzar las correas entre sus piernas por miedo a que se la robaran. “El siglo XXI ha redefinido la forma en que vivimos. Ya no estamos atados a una oficina. Cerca del 37 % de los trabajadores en EE. UU. dice que han trabajado desde sus casas. Un 400 % más comparado con 1995. Con LifePack nosotros queremos reinventar la oficina móvil”, dice. LifePack mezcla diseño, tecnología y seguridad. Tiene una unidad removible (Solar Bank) que en su cara exterior incluye celdas solares, y se convierte en una batería portátil. Su capacidad permite cargar 12 veces un celular, y cuando no le queda carga, puede utilizar la energía del sol. “El Solar Bank es también un parlante Bluetooth con buena calidad de sonido”, agrega.

Cierres ocultos

Solgaard también pensó en quienes trabajan en cafés, bibliotecas o zonas públicas con wifi. La mochila incluye una cadena con candado de seguridad para asegurar la mochila a cualquier estructura fija. Y su extremo es un destapador de botellas. El diseño está pensado para varios dispositivos: tiene compartimentos secretos para documentos o dinero y una zona para que los calcetines sucios no se mezclen con el resto de las cosas. Su costo: US$ 200 (unos $ 600.000).



También para la vida moderna está el morral Bobby (US$ 99, unos $ 297.000), apodo que los ingleses dan a sus policías, ideada por el francés Thomas Droze. Mientras caminaba por Shanghái vio que muchos usaban sus mochilas en el pecho para evitar ser robados. Su principal característica es que esconde tan bien los cierres que es casi imposible encontrarlos para robar. El diseño los oculta en la espalda del portador y los deja dentro de la mochila, lo que obliga a sacársela para abrirlos. Incluye un conector USB para cargar dispositivos y, como la seguridad es su objetivo, tiene contornos que brillan en la oscuridad para quienes andan en bicicleta.

Morral antibalas

Tras el tiroteo de Las Vegas, la empresa californiana Leatherback Gear creó la mochila Tactical One, que se convierte en una especie de escudo antibalas que resiste hasta 44 impactos de munición Magnum. Además, incluye un filtro interior que protege de posibles ataques o robos de datos mediante dispositivos RFID (radiofrecuencia). Bjorn Jonsson, director de desarrollo de Leatherback Gear, explica que incluso las correas fueron diseñadas para sacarlas de la mochila fácilmente y usarlas como torniquetes.



La empresa Jansport en conjunto con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) idearon una mochila diseñada para este tiempo de redes sociales. Cada una es única y tiene su propio patrón de diseño, explica Tairan Wang, de Advanced Functional Fabrics of America del MIT.



Cuando la cámara del celular apunta hacia la mochila se ve información del propietario y se puede compartir con él música o perfiles de las redes sociales.

A lo ‘Blade Runner’

El diseño también es importante en una mochila. La empresa Ilanio encargó al artista experimental Ilan Reuben la creación de una mochila ergonómica y de estilo futurista. Ideó Orbis, mezcla entre accesorio y obra de arte. La creó en plexiglas, con formas redondeadas y cerraduras en vez de cierres. Al ser transparente se transforma en una verdadera vitrina ambulante. Otra mochila que asombra por su diseño es Aquarium Backpack, creada por Brad Troemel y Joshua Citarella. Así como muchos sacan a pasear a sus perros, los usuarios de esta mochila podrán salir a recorrer la ciudad con sus peces de colores. Está hecha de vinilo transparente.



