La seducción va de adentro hacia afuera

La modelo Kendall Jenner lo hizo: botines negros, jeans rotos, una camiseta blanca corta y encima un bralette de encaje negro. Así acabó de romper las fronteras de la ropa interior y exterior, que se venían borrando desde hace unos años.

Llevar el brasier como prenda exterior dejó de ser un misterio y se volvió tendencia para la noche y en los festivales de música como Coachella.



Claro, no se trata de cualquier brasier: es el bralette o bustier, esa prenda un poco más larga que el tradicional sostén, en encaje, romántico, sensual, seductor, que no lleva copa.



No es nuevo lucir ropa interior en público, ya en 1990 Madonna mostró de manera soberbia un provocativo bustier firmado por Jean Paul Gaultier. Después llegó Kate Moss y exhibió calzones y sujetador bajo la bandera de la moda grounge.



“La mujer está cambiando y ahora es consciente de que va a mostrar algo de su ropa interior, que es bonita y la deja ver con una trasparencia o dejando abierta su camisa”, comenta Ana Urrea, directora creativa de Ellipse.



Por eso las cargaderas cobran protagonismo con detalles como mariposas, encajes, diferentes anchos, cruzadas, varias tiras, elásticos anchos que ayudan a dar más soporte, cuellos halter...



“Como la tendencia es cada vez más exterior, hay prendas que no tienen ni nombre porque se combina de manera distinta el brasier, el calzón y el body”, comenta Juanita Arcila, de Noise Lab, laboratorio de seducción, que hace romántico el tema bondage.



Como la ropa interior es lo primero que nos ponemos, la idea es que ahí comience esa sensación seductora. Lo que va encima es un complemento.

Dos pendas clave para tener en cuenta

‘Bustier’ o ‘bralette’: es un híbrido entre brasier y un ‘crop top’ (vendría a ser un brasier más largo) y puede tener diferentes estilos: ‘halter’, deportivo, romántico... Puede llevarse como ‘top’ o debajo de algo que lo deje ver (trasparencia, camiseta con aberturas laterales o escotes marcados). El encaje es el material ideal y se puede combinar con trasparencia. Para el estilo deportivo, algodón y microfibras. No lleva casi estructura de soporte, por lo que no coviene para bustos grandes.



‘Body’ o enterizo: es una prenda fundamental en el vestuario femenino actual por su versatilidad. De encaje o la combinación de encaje y trasparencia los hace seductores y sensuales. Puede tener escote en la espalda o cuello halter.



