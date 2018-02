Vea el tatuaje con el que Maluma y Natalia Barulích sellaron su amor

La relación del cantante paisa Maluma y la modelo Natalia Barulích va viento en popa. Luego de que el artista confirmó la relación en enero pasado, los fanáticos de la pareja han difundido fotografías del tatuaje que se hicieron como muestra de su amor.

En la imagen puede verse cómo se sujetan las manos mientras dejan ver un pequeño símbolo de infinito en sus pulgares.

Natalia Barulích fue la modelo que protagonizó el video 'Felices los 4', uno de los más exitosos del cantante. Y aunque en la producción la pareja compartió varias escenas subidas de tono, los rumores de una posible relación empezaron hasta noviembre de 2017, luego de que se les vio juntos en una gala a favor de las víctimas del terremoto que sacudió México en septiembre.



En enero de este año, los rumores se acrecentaron luego de que se difundieran fotografías de la pareja en Italia. En las imágenes, la pareja se demostraba afecto en público y compartía besos mientras caminaba.

Después vino el cumpleaños número 24 del artista colombiano el pasado 28 de enero. La joven celebró el día del reguetonero y le dedicó un emotivo mensaje. “Feliz cumpleaños Juan Luis, el hombre más maravilloso, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa”.



Sus seguidores no tardaron en difundir las fotos de la celebración, en la que se pudo ver un pastel de cumpleaños con una imagen de la pareja.

Awwww Cc @juanluis_teamoo Una publicación compartida de natalia&maluma (@natalumaa) el Ene 27, 2018 at 3:03 PST

Todo quedó claro cuando en una reciente entrevista a Telemundo, Maluma confirmó su relación con Barulích.



“Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas, un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos

apoyamos. Eso es algo muy fundamental (...) En este momento estamos saliendo, me gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía, me apoya y me quiere. Es algo como nunca me habían visto”.



Mientras sus seguidores aplauden la relación, el artista paisa sigue cosechando éxitos. El fin de semana pasado estuvo en el cumpleaños del futbolista brasileño Neymar, a quien le dedicó varias canciones durante una lujosa celebración en París. Además, hace poco el cantante lanzó el video 'Trap' junto a la barranquillera Shakira.



