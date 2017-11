Una joven de 16 años acusó a Stallone por abusos hechos en 1986

El actor estadounidense Sylvester Stallone fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años durante el rodaje de una película en Las Vegas (EE.UU.) en julio de 1986, según un informe policial revelado este viernes por el tabloide británico ‘Daily Mail’.

La adolescente denunció ante la policía que fue "intimidada" para mantener relaciones sexuales con el actor, que entonces tenía 40 años, y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las Vegas Hilton.



La joven relató que inició una relación sexual con Stallone -que ahora tiene 71 años- y el actor animó a De Luca a unirse a ellos. El testimonio que recoge el informe policial subraya que ella se sintió "muy incómoda" con el encuentro, pero sintió que "no tenía elección".



De Luca forzó a la adolescente a mantener sexo oral con él antes de penetrarla, mientras que Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él, según el documento que ha sacado a la luz el diario británico.



Tras ese episodio, la adolescente aseguró que Stallone la amenazó para que no contara a nadie lo ocurrido, recoge el informe, que también indica que la joven no quiso que se presentaran cargos contra ninguno de los dos hombres porque se sentía "humillada y avergonzada", además de "asustada".



El sargento detective retirado John Samolovitch, que en aquel momento dirigía la unidad de acoso sexual en el cuerpo de policía, confirmó al ‘Daily Mail’ que el documento al que ha accedido el tabloide es "una copia verdadera del informe original".



El rotativo afirma que se puso en contacto con el representante de Stallone para reflejar su versión pero no ha obtenido respuesta.



El guardaespaldas del actor, que cuando sucedió el supuesto acoso tenía 27 años, murió en 2013 por disparos de la policía de California (EEUU) durante un incidente de tráfico, según el diario.



EFE