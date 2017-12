Gabbana está cansado de que lo definan por su orientación sexual

El diseñador Stefano Gabbana, la mitad de la icónica marca italiana Dolce & Gabbana, afirmó que está aburrido de ser definido por su sexualidad y que por ello no quiere que lo llamen más gay. "No quiero ser llamado gay, porque soy un simple hombre... punto final", declaró Gabbana al periódico italiano Corriere della Sera.

El diseñador agregó: "No quiero ser identificado por mis elecciones sexuales" y aseguró que la palabra gay "fue inventada por aquellos que necesitan ponerles etiquetas a los otros". Gabbana sostuvo que antes de ser gay, heterosexual o bisexual, las personas son seres humanos. En este sentido, señaló que no quiere ser protegido por ninguna asociación gay, "porque no he hecho nada malo".



El diseñador señaló que se dio cuenta que era homosexual cuando tenía 18 años, aunque las señales eran claras desde su niñez. "Quería jugar solo... porque me sentía diferente a los otros niños y tenía miedo de que si jugaba con ellos, se dieran cuenta. Y le dijeran a mi mamá", reveló.



En 1984, Stefano Gabbana y Domenico Dolce lanzaron la icónica marca de lujo Dolce & Gabbana. A pesar de que se separaron en 2004, ambos diseñadores han continuado trabajando juntos.



EL MERCURIO (CHILE)/GDA