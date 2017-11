Con Lina Osorio, los sombreros y tocados vuelven a coronar cabezas

Podría sonar ambicioso decir que Lina Osorio es la precursora del renacer de una tendencia. Sin embargo, fue ella quien a su regreso a Colombia, después de su formación en diseño de complementos en España, marcó la pauta en el uso sombreros y tocados, con una de las primeras marcas que se lanzó al mercado para proponer lo que hasta ahora no existía: diseños con una personalidad propia dada por colores, formas y texturas salidas de lo clásico, para adentrarse en el mundo de las nuevas ideas, en el que la diseñadora propone y el cliente aporta de acuerdo con su personalidad y estilo.

Lina, nacida en Neiva, regresó a Colombia en el 2013 para explorar lo que se hacía en el país, donde los sombreros y tocados se habían convertido en un accesorio casi inexistente desde mediados del siglo XX y quedaron relegados para protegerse del sol en algunas regiones. Visitó las famosas y clásicas sombrererías del centro de Bogotá para enriquecer los conocimientos que adquirió en el exterior y entrelazarlos con la tradición propia. Así fue como presentó sus propuestas con sombreros femeninos de colores poco tradicionales, como rosado, azul celeste, verde menta o rojo con apliques de piedras y plumas; sombreros masculinos en tonos violeta con texturas desgastadas y hasta rematados con fuego.



“Soy consciente de que Lina ha tenido un impacto inmediato con su llegada a tiendas multimarcas de diseñadores nacionales y con el posicionamiento de unas piezas muy interesantes, de una factura exquisita, que se dedicó a crear para todas las estaciones, que en Colombia son todo el año. Su impacto se puede presenciar en los nuevos diseñadores que la han buscado como referente. Así sucedió en la más reciente versión de BCapital, y eso dice mucho de la calidad de un profesional”, explica Rocío Arias Hofman, periodista y editora de la página web sentadaensusillaverde.com.



“Nunca me puse el reto de crear una tendencia y generar un movimiento en torno a estos accesorios. Solo pensé en regresar a Colombia para ejercer lo que aprendí. Ha sido un gran proceso, un paso a paso impulsado gracias a muchas situaciones y personas que he encontrado en Colombia, conocedoras y amantes de los sombreros, que se han convertido en multiplicadores de mi trabajo”, explica Lina Osorio, quien presentó por primera vez en la más reciente versión de Colombiamoda una pasarela exclusiva de sombrerería.

¿Quiénes la buscan?

Así es como conocedores de la moda llevan sus diseños. En la lista están Gloria Saldarriaga, Alexandra Hoyos y Vanessa Rosales; actrices y presentadoras como Claudia Bahamón y Marcela Mar; hombres como el vocalista de The Hall Effect, Óscar Correa, y el fotógrafo de moda Camilo Espitia. A Casa Précise, la tienda multimarca de moda colombiana ubicada cerca de la calle de los anticuarios en Bogotá, llegó hace unos meses Peter Sarsgaard, actor de Blue Jazmine y Enseñanza de vida para comprar un par de sombreros para él y su esposa, Maggie Gyllenhaal, protagonista de The Dark Knigth. A su internacionalización se suma el trabajo de ProColombia en la Semana de la Moda de París, que invitó a 26 exponentes del arte y la moda colombiana para exponer en Galerie Joseph de la capital francesa este año, a través de Arte Faktos.



“Un buen sombrero significa un giro completo en un look –añade Lina–, porque le da un estilo propio a un outfit, lo transforma y le ofrece una apariencia particular a quien lo lleva; hasta las facciones se ven diferentes”.



Lina no se cansa de explorar, investigar, proponer y descubrir. Esas nuevas propuestas que mezclan tonos fucsia, animal print, bordados y colores luminosos son las que la han posicionado entre las mejores diseñadoras en Colombia, pues esas nuevas ideas abrieron un mercado para aquellos que ven en los sombreros el complemento perfecto en su estilo, que puede ir desde lo clásico y elegante hasta lo arriesgado e irreverente. Y para llevar en todo tipo de ocasión.

Cómo llevar este accesorio

Muchos expertos en moda recomiendan no usar sombrero en espacios cerrados o en la noche. Sin embargo, Lina Osorio asegura que no es rígida en las normas para su uso. Por eso, aunque las pajas y materiales naturales se usan en climas cálidos para permitir el paso del aire, además de proteger del sol, hay fieltros y telas que también pueden usarse para altas temperaturas. Los sombreros sirven para aliviar los rayos del sol o calentarse en el frío. La diseñadora aconseja usarlos de manera que quien los lleva se sienta cómodo y, para eso, las opciones son variadas: fieltros, molas, telas sobre telas, toquilla, lana; colores oscuros, brillantes o pasteles en formas típicas como el cordobés o el borsalino, con alas grandes o cortas, de acuerdo con lo que quede mejor para las facciones de quien lo usa.



EDNA ROJO

Para EL TIEMPO

@soymanzanadulce