El soldado estadounidense que vio nacer a su hija por FaceTime

Brooks Lindsey, soldado de la armada de EE. UU., se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Dallas mientras su pareja daba a luz. De no ser por una llamada en FaceTime, Lindsey se hubiera perdido las imágenes del nacimiento de su hija.



Se suponía que la esposa del soldado no daría a luz sino hasta dentro de una semana y por eso planeaba volar a Jackson, Mississippi, para presenciar el nacimiento de su hija, pero dadas las circunstancias, la madre de la esposa de Brooks grabó secretamente el parto y los primeros minutos de vida de Millie Fritz Anne Lindsey para que Brooks no se los perdiera.



El video que muestra al soldado Brooks Lindsey sentado en el piso del aeropuerto, mientras presencia a través de la videollamada por FaceTime el nacimiento de su hija, ha acumulado más de 200.000 visitas.



ELTIEMPO.COM