Sofía Vergara sorprende con un nuevo desnudo a sus 45 años

Sofía Vergara, quien cumplió 45 años en julio, se desnudó para la nueva edición de la revista ‘Women’s Healht’.

La barranquillera contó a la publicación algunas de sus intimidades y sus sueños, en una entrevista acompañada de una serie de seis fotografías de la 'Toti' desnuda.



Entre las cosas que contó la actriz para la revista está que cuando comenzó su papel en ‘Modern Family’, decidió trabajar "como un animal" para aprovechar sus 15 minutos de fama.

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the one and only @sofiavergara! 🙌 "Here's a woman, 45, being able to show her body," she says of posing for our September cover. "It's not like before, when it was just young girls." Click the link in our bio for the full story and pick up the issue on newsstands everywhere August 8! Una publicación compartida de Women's Health Magazine (@womenshealthmag) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 7:08 PDT

Con su trabajo en esa serie, la colombiana se convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense.



En la publicación, Sofía Vergara también detalla algunos de sus secretos para mantenerse en forma. Confiesa que no es muy fanática del gimnasio, pero no tiene ninguna excusa para no ejercitarse debido a que Joe Manganiello, su esposo, construyó un espacio en su casa para hacer ejercicios.



ELTIEMPO.COM