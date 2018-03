¿Podrá finalmente Jennifer Aniston ser feliz?

Se trata de una inquietante coincidencia. ‘Rachel’, interpretada por Jennifer Aniston, el papel de la comedia 'Friends' que la convirtió en un ícono global, por fin se casa con Ross (David Schwimmer). La boda, sin embargo, no es un cuento de hadas sino la consecuencia impensable de una divertida borrachera de los personajes en un viaje a Las Vegas.

Ahora en su madurez, Aniston es Margaret ‘Mickey’ Dawson, protagonista de ‘Vidas criminales’, una cinta de humor negro en la que ella es una engañada y maltratada mujer. Su situación llega al límite cuando una banda de inexpertos la secuestra, pero su marido prefiere que la maten y así quedar libre para gozar con una joven amante.



Entre la serie de televisión y la película, el nombre de Aniston aparece en medio centenar de creaciones –entre filmes, invitaciones especiales a la televisión y series– en los que ella ha sido actriz, productora y directora. Es exótico un producto con su participación que no brillara en audiencia. Incluso, hasta las mayores decepciones son recibidas por la crítica con un benevolente “en esta ocasión no estuvo como lo deseábamos”.



Una situación diferente experimenta en su vida familiar, en general, y de pareja en particular. Como en sus aplaudidos personajes, sus relaciones son tan sorprendentes que han servido hasta para temas de debate en programas de alta audiencia: ¿Será que su corazón nunca alcanzará la felicidad plena?, se preguntan en los espacios de entretenimiento.



Nacida en Los Ángeles, California (el 11 de febrero de 1969), ganadora de un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, y con el logro de haber cobrado en las dos últimas temporadas de ‘Friends’ un millón de dólares por capítulo, su sonrisa se ha visto apagada cada tanto tiempo cuando se informa que se ha quebrado el amor.



Tras un buen número de relaciones que ella misma llamó “de verano” en sus veinte, salió luego, entre otros, con el músico Adam Duritz, el actor Tate Donovan, después el también actor Vince Vaughn, el modelo británico Paul Sculfor, el músico John Mayer y, finalmente, con el actor Justin Theroux, con quien se casó en agosto de 2015 y con quien recién acaba de separarse. Pero la relación que tuvo más impacto fue con Brad Pitt. Ambos eran envidiados físicamente –se llegó a decir, incluso, que una gran mayoría de mujeres del planeta iba a la peluquería a pedir el corte de ella–, amados por las cámaras y con un carisma mediático arrollador. Se casaron el 29 de julio del año 2000, pero el idílico matrimonio terminó en una tormenta en 2005, cuando firmaron el divorcio. Era inevitable: él no solo le había sido infiel con Angelina Jolie en el rodaje de la película ‘Mr. & Mrs. Smith’, sino que la abandonó presuroso.



Aniston tuvo que someterse a un terapeuta y se sintió tan frágil que volvió a contactar a su madre, Nancy Dow, con quien mantenía una esporádica y tensa relación. La actriz creyó superar los tiempos de los amores contrariados al hallar a Justin Theroux. El fantasma de la soledad volvió a tocar a su puerta porque su terapeuta y su madre murieron. Se le vio abatida.



El público, ávido de verla feliz, empezó a presionarla para que se embarazarla. Incluso, varios medios de corte amarillista contaron que ella sería madre a través de un vientre de alquiler. El debate fue mayúsculo. “Jennifer Aniston no está embarazada. ¿Por qué nos importa?”, tituló ‘The New York Times’, respetado periódico que tampoco pudo abstenerse a la tentación de hablar de ella. Hasta que Aniston salió a exigir respeto y a contar que es una mujer que se ha realizado y que por el hecho de no tener esa postal imaginaria con marido, hijos y mascota no quiere decir que no sea plena. La presión social era dura.

“Mi estado civil ha sido ridiculizado, mi divorcio, mi falta de pareja, incluso mis pezones han sido ridiculizados. Me pregunto por qué únicamente nos fijamos en las mujeres para criticarlas, y por qué prestamos atención a esos comentarios. En mi caso simplemente pienso: ‘He trabajado demasiado duro en mi vida y en mi carrera como para ser reducida a un ser humano triste y sin hijos’ ”, sentenció en un reportaje a la revista ‘Marie Claire’.



Ahora su nombre vuelve a estar de boca en boca. ¿Qué pasará con el espectacular anillo de compromiso de Jennifer Aniston?, se preguntan en las páginas de sociedad en referencia al diamante de ocho quilates con el que Justin Theroux le pidió matrimonio. El, por su parte, volvió a las redes sociales. Lo hizo con una fotos inesperadas: el actor de ‘The Leftlovers’ colgó en su cuenta oficial de Instagram un álbum fotográfico en donde aparece mimando a varios perros, unos cachorros ‘pitbull’.



Entre tanto, Aniston, como cada vez que se separa, guarda silencio. Los medios no le dan tregua y publican que está a la espera del consuelo de Brad. Nadie en realidad lo sabe. Es producto de la imaginación de sus seguidores en todos los continentes, que se niegan a aceptar que puede vivir sola y radiante. Es una mujer independiente.



Otra inquietante coincidencia. En el primer capítulo de ‘Friends’, la adorada Rachel debuta en escena vestida de novia en fuga. Entra al Central Park, cafetería donde estaban quienes se convertirían en sus inolvidables amigos. Llega de blanco largo. Se muestra perpleja. ¿Por qué? Huye de un matrimonio del que sabía no la haría feliz.



