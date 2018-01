Señalan a James Franco de acoso sexual tras gala de los Globos de Oro

La misma noche que fue galardonado con un Globo de Oro, tres actrices lo increparon a través de las redes sociales por supuestos comportamientos inapropiados mientras trabajaban con él.

Fue una noche dulce y agraz para el actor James Franco, porque casi al mismo tiempo que fue premiado como "Mejor Actor de Comedia o Musical" en la última entrega de los Globos de Oro, era acusado de abuso sexual.



Al igual que otros actores, el protagonista de "The disaster artist" -por el que logró el galardón- asistió al evento con un prendedor de "Time's Up", símbolo de la campaña feminista que fue creada tras los numerosos casos de acoso sexual que se dieron a conocer dentro de la industria del cine.



Todo iba bien hasta que a través de las redes sociales comenzaron a surgir acusaciones en contra de él, según consignó la revista 'Variety'. Una de ellas fue la actriz Sarah Tither-Kaplan, quien aseguró por su cuenta de Twitter que fue acosada por el actor durante la grabación de la película "The long home".



"Hey James Franco, bonito pin de Time's Up en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me decías que mi desnudo completo que me hiciste hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato? El tiempo se ha acabado para eso", escribió.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018



Además, en otro tuit cuestionó la forma en que Franco trata a las mujeres en las películas independientes en las que trabaja como director. "Ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué no das papeles con diálogos que no requieran desnudos y escenas de sexo?", publicó Tither-Kaplan.



Por medio de la misma red social, la actriz y directora Violet Paley se sumó a las acusaciones y se refirió al prendedor que el actor utilizó durante la gala de los premios y que busca dar mayor visibilidad a los casos de abuso sexual.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018



"Bonito pin de Time's Up, ¿recuerdas cuándo me bajaste la cabeza en tu coche contra tu pene expuesto y la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuese contigo a tu hotel cuando tenía 17 años?", denunció en su cuenta.



Pero esto no fue todo, sino que la actriz Ally Sheedy -reconocida por su participación en la película "El Club de los cinco", también denunció comportamientos inapropiados del actor.



"James Franco ganó.Por favor nunca me pregunten porqué dejé la industria del cine y la televisión", fue lo primero que escribió, para continuar con "Ok, espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en la mesa de los Globos de Oro. #MeToo", mensajes que posteriormente eliminó.



