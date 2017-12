¿Brad Pitt y Jennifer Lawrence están saliendo?

Tras la polémica publicación de la revista norteamericana 'Star', en la que se aseguraba que entre Jennifer Lawrence y Brad Pitt existía una relación amorosa, el diario británico ‘Daily Mail’ afirmó que los rumores eran falsos.

De acuerdo a la publicación original de 'Star', una fuente , de la que no se conoció el nombre, manifestó que “Brad y Jennifer han pasado muchas noches juntos; "Tienen una gran conexión" y "A Brad siempre le ha gustado Jennifer”.



Para desmentir los rumores, un amigo cercano a Pitt le dijo a ‘Daily Mai’ que los rumores eran “completamente falsos” y que no existe tal relación.



Si bien ambas estrellas de Hollywood son solteras, no se confirma por parte de ninguno de los protagonistas la veracidad o falsedad de los rumores. Además, según los antecedente, la diferencia de edad entre los dos estrellas no sería obstáculo para tener una relación con el ex de Angelina Jolie.

ELTIEMPO.COM