Ronaldinho desmiente rumores de boda con dos mujeres

El rumor sobre una posible boda de Ronaldinho Gaúcho con dos mujeres salió de un periódico brasileño y rápidamente se viralizó por el mundo. Pero el propio exastro del fútbol lo negó: "No me voy a casar". "Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto", dijo el exdelantero, de 38 años, en una entrevista con Globo Televisión.

La noticia fue publicada en la columna del periodista Leo Dias, del diario popular O Dia, y aseguraba que Ronaldinho planeaba casarse "con sus dos novias" en una ceremonia privada en agosto.



Dias aseguraba, además, que la hermana del futbolista no iría a la boda porque "no está de acuerdo con su vida bígama" con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, dos jóvenes de Minas Gerais (sudeste) que el crack habría conocido cuando jugaba en el Atlético Mineiro en 2012.



Algunos diarios brasileños dicen que Ronaldinho no ha reconocido públicamente su relación a tres, pero ha compartido imágenes con ambas en sus redes sociales. "Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome", dijo el futbolista en la entrevista con Globo Televisión.



"Es la mayor mentira. No hay nada de eso. Yo no me voy a casar", dijo, entre risas, sin dar más precisiones sobre su situación amorosa.



El campeón del mundo en 2002 y ganador del Balón de Oro de 2005 se despidió del fútbol en enero y, junto a su hermano y mánager Roberto de Assis Moreira, se afilió en marzo al evangélico Partido Republicano Brasileño (PRB, derecha).



La bigamia es un crimen detallado en el Código Penal de Brasil.



AFP