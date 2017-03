Abuelo estadounidense confiesa, a los 95 años, que es homosexual

“Hay ciertas cosas que quiero que el mundo sepa”. Roman Blank es un adulto mayor que sobrevivió al Holocausto y a sus 95 años decidió dar a conocer su orientación sexual. El abuelo, casado hace 60 años, aseguró que es homosexual desde “que tenía 5 años”.



La historia de Blank es el eje central del documental ‘On my way out’ el cual es dirigido por su nieto, Brandon Gross, quien aseguró sentirse orgulloso por su abuelo y contó que su abuela, Ruth Blank, ya sabía de la orientación sexual del hombre desde que dio a luz por segunda vez.

Durante una entrevista con el ‘youtuber’ Davey Wavey -del canal ‘Wickydkewl’-, Blank le contestó a su entrevistador que tipo de compañía le hubiera gustado tener siendo homosexual. “No miro una cara, veo el corazón. Alguien con el que me pueda apoyar, alguien que sienta el latir del corazón. Nadie puede hacer eso a menos que tú la dejes”.



Blank agregó que “realmente no necesita ya una conexión física o mental. Pero la quiero. Querer ir a dormir y tener a alguien a mi lado, no por cualquier otra cosa que estar seguro de que a alguien le importo”.



El abuelo aseguró sentirse orgulloso de “salir del clóset” a tan avanzada edad, por lo que le preguntó a su interlocutor si: "¿Tiene derecho a confesarlo a esa edad?”.



Davey Wavey, también promotor del respeto de los derechos LGBT, contestó: “Es tu vida y no conozco todas tus experiencias, pero me parece que nunca es demasiado tarde para ser tu verdadero yo”.



ELTIEMPO.COM