Despida el 2017 y reciba el 2018 con la mejor energía

Un ritual es algo que se realiza de manera no habitual, que tiene un valor simbólico, una forma en particular de hacerlo y que trasciende. Los rituales son acciones que están basadas en alguna creencia, sea religiosa, ideológica o por recuerdos que la motiven.



El feng shui es una forma de realizar ritos de estabilización de las energías del universo debido a que combina cinco elementos esenciales: agua, madera viva, fuego, tierra y metal. Estos se manifiestan en todo lo que ve, oye, huele y siente de la naturaleza.

Cada elemento equilibra ciertas cualidades. El metal, por ejemplo, da disciplina, responsabilidad, ley. La tierra, por su parte, ayuda a dar estabilidad. El agua permite fluir; no ser tan rígido en la vida. La madera viva (que se refiere a plantas y hierbas también) favorece el crecimiento intelectual y emocional. Finalmente, el fuego da alegría. Si busca balancear estas cualidades para el año que viene, recomiendo practicar estos rituales para esta ocasión tan especial.

Ritual para cerrar ciclos

Procure, para este ritual, estar en un espacio a solas en el que pueda concentrarse y no tenga interrupciones. Hágalo, preferiblemente, el 30 o 31 de diciembre.



Material:



-Laurel (de tres a nueve hojas secas).

-Tres papeles de distintos colores y tres esferos o marcadores de diferente color.

-Fósforos.

-Un recipiente para quemar.

¿Qué hacer?

Escriba en cada uno de los papeles situaciones diferentes, personas o un suceso específico que le haya sucedido este año y que no quiera repetir en el próximo. Sea lo más específico posible en lo que escribe: apunte nombres, fechas, lugares de la situación, olores, sensaciones, sentimientos, emociones que vivió en ese episodio.



Cuando tenga escritas las tres situaciones (cada una en un papel), ponga las hojas de laurel en el recipiente y préndalas con los fósforos. Luego, coloque sobre las llamas, uno a uno, los papeles que escribió. Deje que se quemen por completo.



Mientras esto sucede, repita: “Aquí cierro mi año, aquí dejo mis errores y todo lo que no quiero llevarme al nuevo año. Me despido y lo dejo, lo suelto, me perdono y te perdono”. Lo puede repetir tres o nueve veces. Una vez quemado todo, puede dispersar las cenizas en las matas o materas que tenga en su casa. ¡No las bote a la basura!

Ritual para comenzar el año

El 1. ° de enero, para darle la bienvenida al nuevo año, elija un espacio abierto (la calle, la playa, el jardín, un parque; evite hacerlo dentro de la casa o apartamento). Lleve cuatro monedas de la denominación que quiera. Cuanto más temprano haga este ritual, ¡mucho mejor!

¿Qué hacer?

Tome las cuatro monedas; lance una frente a usted y diga en voz alta: “Esto es para que el dinero venga hacia mí”.



Lance otra hacia atrás, diciendo: “Esto es para que pague todos mis compromisos adquiridos”.



Bote la tercera al lado izquierdo, y diga: “Esto es por todo lo bueno que pueda venir”.

Finalmente, lance una al lado derecho, y diga: “Esto es por todo lo mejor que vaya a recibir”.



Una vez haya lanzado las cuatro monedas vuelva a su casa sin mirar hacia atrás, sin recogerlas ni fisgonear a ver si alguien se las lleva.

¡A limpiarse bien!

El 31 de diciembre, no olvide hacer alguno de estos baños para dejar ir la mala energía.



Baño con sales aromatizadas



Prepare un baño con sales de rosas, limonaria, canela y naranja para sentirse activo en el nuevo año.



Para sentirse relajado, prepare un baño de agua caliente con sales de manzanilla y lavanda.



Baño con sándalo



El sándalo ayuda a alcanzar la armonía espiritual y a limpiar los pensamientos. También limpia la negatividad tanto en los ambientes como en el aura de las personas.



Aplique sándalo sobre el plexo solar (la boca del estómago) para abrir la puerta de las energías ubicada en esa zona. Esto le brindará protección en ambientes cargados negativamente.



CARMEN LUCÍA MURCIA

Especial para EL TIEMPO

* Consultora en ‘feng shui’, Dragones del agua.