El nuevo episodio de ‘Rigo’: le pusieron una tabla en el colchón

Recepcion alo sera que me ponen una cama un poco menos suave , no la tabla que me enviaron

- tenemos una pero se mueve un poquito

No me importa que se mueva no quiero dormir en una tabla

- listo señor estamos para servirle

- servida su cama caballero dulces sueños pic.twitter.com/Qx0V4Czedz