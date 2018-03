‘Vogue’ hace un recorrido por Barranquilla con Silvia Tcherassi

El Complejo Cultural de la Antigua Aduana, que guarda en su interior la biblioteca más grande de la región y algunas de las piezas más icónicas de Alejandro Obregón. El histórico Hotel del Prado, inaugurado en 1930. El restaurante y bar La Cueva, ese lugar favorito de Gabriel García Márquez y otros intelectuales de la época. La Intendencia Fluvial, un edificio históricamente significativo, construido en 1928. El castillo de San Antonio de Salgar, en Puerto Colombia. El Nuevo Museo de Arte Moderno, que se construye en la ciudad. Las carretillas que venden fruta por la calle.

Estos son algunos de los lugares y estampas que la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi destaca de su ciudad natal, Barranquilla, en una nota que publica el sitio web de la revista ‘Vogue’, en su edición americana, con fotos del también colombiano Andrés Espinosa.



En la nota, titulada ‘Silvia Tcherassi’s Guide to Her Hometown of Barranquilla, Colombia’, la destacada diseñadora dice que “Barranquilla es una ciudad feliz, inclusiva y acogedora, donde puedes encontrar un profundo respeto por nuestras tradiciones y herencia... Las formas, los colores y los patrones de la ciudad, con su estilo caribeño y su atractivo ecléctico, forman parte del ADN de mi marca, que se vinculan a mi herencia y educación”.



La galería de fotos deja ver una ciudad colorida, con una arquitectura bien conservada: “Incluso con el desarrollo de torres residenciales, hoteles y centros comerciales, la ciudad todavía abraza su pasado, con un enfoque en la restauración de edificios icónicos y plazas históricas”, dice la revista.



La publicación destaca que Tcherassi, “a lo largo de sus veinticinco años en la moda, se ha convertido en uno de los diseñadores más famosos de su país, y este año trajo su línea de ropa vibrante de ‘lujo informal’ al mercado internacional”.



EL TIEMPO