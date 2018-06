Especial del Tour de Francia en la revista BOCAS

La revista BOCAS, que circula a partir de este lunes, preparó un amplio especial del Tour de Francia (que comenzará el próximo 7 de julio), con emotivas entrevistas a dos de sus grandes protagonistas, Nairo Quintana y Fernando Gaviria, más una crónica gráfica con los dioses del Olimpo de este deporte.



Paso a paso, y con detalles inéditos, el campeón boyacense le contó al editor de la revista, Mauricio Silva, sus grandes gestas en las competencias europeas. Entre ellas, hizo un listado de las etapas que él considera sus mejores en el World Tour, de la misma manera que narró cómo aprendió a lidiar con la derrota, las críticas y los insultos.

Silva, notable entrevistador de los deportistas colombianos, también habló con el velocista de moda en el ciclismo mundial: Fernando Gaviria. Aunque tan solo tiene 23 años, el hijo de La Ceja, Antioquia, ya tiene un palmarés envidiable y no hay experto que no lo diga: será el corredor que más etapas ganará en el World Tour y será el ciclista colombiano con más títulos internacionales en velocidad. Este, además, será su primer Tour de Francia.



En esta ocasión, la revista trae una crónica gráfica con un recuento histórico sobre los siete pedalistas que han ganado las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. Nibali, Froome, Merckx, Anquetil, Gimondi, Contador y Hinault son los dioses que han alcanzado el Olimpo de este deporte.



María Paulina Ortiz entrevistó a una de las grandes plumas del periodismo, Alma Guillermoprieto. La escritora mexicana, también bailarina y profesora, ha publicado en grandes medios como ‘The New Yorker’ y ‘The Guardian’ y ganó hace poco el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

