Feria del Hogar llega renovada

Aunque la Feria del Hogar, una de las más queridas por los colombianos, llega a su edición número 34, para los organizadores es la primera de su versión renovada.

Este año, la feria quiere ofrecer a sus miles de visitantes una experiencia más placentera y, por eso, con el aprendizaje alcanzado en las ediciones anteriores, ha diseñado nuevos espacios para que quienes asistan se sientan cada vez más cómodos.



“La feria es muy grande y no tenía espacios para descansar, sentarse y tomarse un respiro, por eso creamos unos bulevares entre los pabellones, donde la gente encontrará sillas, mesitas y alguna solución de comida para recuperar energías”, cuenta Ricardo Barbosa, jefe de la Feria del Hogar.



Así mismo, dispondrá de la llamada Calle París (entre los pabellones 4 y 5), la cual estará adornada por viveros, que presentarán las flores y plantas más adecuadas para la decoración de los hogares, y por fachadas de cafés más emblemáticos.



Otros espacios para el descanso y el encuentro estarán ubicados en el segundo piso de los pabellones 1 y 2. “En ellos habrá unos mesones, donde la gente se sentará al lado de personas que no conoce y con las que puede interactuar, ahora que vivimos tan metidos en la tecnología”, agrega Barbosa.



Otra novedad que trae esta edición de la feria es que ofrece un pabellón solo para los niños, en el que encontrarán ropa, juguetes, muebles y una gran atracción de entretenimiento experiencial como es el barco pirata, donde los más chicos podrán disfrazarse y maquillarse.



Y para quienes deseen alejarse un rato de las compras, hay mucho entretenimiento: unos 70 espectáculos musicales y culturales, a lo largo de los 18 días que dura la feria (del 31 de agosto al 17 de septiembre), repartidos en tres tarimas. Se presentarán artistas como Manuel Turizo, Orquesta la 33, Henry Fiol, Karol G y Lil Silvio & El Vega, entre otros.



La feria ofrece todo para decorar el hogar, tecnología y seguridad, electrodomésticos y electromenores, Navidad, calzado, moda, salud, belleza, arte, etc. Y su tradicional Gran Madrugón, que será el sábado 2 de septiembre, de 6 a 9 de la mañana.

Dónde y cuándo

La feria va del 31 de agosto al 17 de septiembre, en Corferias. Boletas: 13.500 pesos, niños menores de 12 años no pagan. Abierta desde las 10 a. m.



EL TIEMPO