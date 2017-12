En las compras navideñas tenga en cuenta a sus peludos

Para nuestros amigos de cuatro patas la Navidad es un día como cualquier otro, y claramente no están esperando un regalo. Pero como parte de la familia que son y pensando siempre en su bienestar nos dimos a la tarea de revisar qué cosas nos ofrece el mundo del mercado de las mascotas, que cada día crece más.

Nuestros amigos peludos siempre estarán felices de que los sorprendamos con un nuevo juguete. Pelotas, lazos, discos, aros, huesos y mil cosas distintas y para entrenamientos diferentes se consiguen por montones.



A la hora de escogerlos se deben tener en cuenta aquellos que estimulen sus sentidos, que los motiven a hacer ejercicio y sobre todo que estén hechos con materiales que no sean tóxicos.



Un buen collar y una correa siempre caen bien. A la hora de escogerlos hay que asegurarse de que le quede cómodo, que no sea muy pesado y que no se vaya a salir fácilmente.



Las cosas básicas como los platos y los dispensadores de agua se consiguen con diseños variados, en los que la comida se puede regular en la cantidad necesaria.



Para los gatos hay gran variedad de gimnasios y rascadores que harán su vida muy feliz. Vean esta lista y escojan.



Gimnasio para gatos. Esta estructura es muy divertida, mide 1,60 metros de altura, 50 cm de ancho y 1 metro de largo. Está hecho en madera y tiene varios usos. Para jugar, dormir, rascar y hacer malabares. www.lagateria.com. $ 580.000



Collar. En la onda del Mundial de Fútbol Rusia 2018, un collar con los colores de la bandera nacional. En www.ciudaddemascotas.com se consiguen de todos los tamaños desde $ 27.900, hechos en cuero de alta resistencia.



Medalla de identificación, de una o dos caras. En una va la información y en la otra, una foto de la mascota. Fundamental, por si la mascota se pierde. Los precios van desde $ 26.000 hasta $ 41.000. www.wawaw.co.



Cama. Cómoda y confortable para que su perro disfrute de unos dulces sueños.

Fácil de transportar y económica. Es especial para perros pequeños y medianos. $ 40.000.

Almacén Easy.



Recipiente para comida. Dosificador doble uso para comida y agua a la vez. Cuando tenga que ausentarse de su casa no tendrá que preocuparse por la alimentación de su mascota.

$59.000. Almacén Easy.



Saco Navidad doble faz. Diseñado especialmente para su perro, y tiene capucha. Podrá sacarlo a hacer sus necesidades sin tener que quitárselo.

Precios por talla desde $ 55.000 hasta $ 59.000. www.wawaw.co.



Galletas navideñas para perros. Vienen en bolsas de 100 gramos con 10 galletas de diferentes motivos y sabores, hechas con ingredientes saludables. Cada paquete cuesta $ 8.500. www.wawaw.co.



Guacal. Hay para todos los tamaños de perros. Perfecto para viajes en carro y avión. Su material es resistente y adentro son espaciosos para que el animal se sienta cómodo. Desde $ 450.000.

Almacén Agrocampo Bogotá.



Juguete para gatos. Kong Eight Track es un entretenido juguete en forma de ocho que contiene dos pelotas traqueteantes que los gatos adoran perseguir y golpear. $ 62.800. Almacén Agrocampo Bogotá.



Bono de regalo. Un documento al portador, redimible parcial o totalmente por el valor habilitado ($ 30.000, $ 50.000 y $ 100.000), únicamente en tiendas físicas Wawaw de Bogotá. C. C. Parque La Colina L-308.



Guacal para trastear a los gatos. Tiene dos puertas y colores variados, gran visibilidad, lo que evitará que el peludo se estrese. Es cómodo de llevar y muy liviano. $ 132.232. Agrocampo.



Bolsas. Para recoger los desechos del perro sin el riesgo de untarse o de dejar regueros. Vienen en materiales resistentes, biodegradables y de muy buena calidad. $ 30.900. www.ciudaddemascotas.com.



Pelota sonrisa para perros. Ideal para juegos de lanzar y buscar, suaves pero lo suficientemente firmes para que aguanten el ritmo de la mascota. Valor: $ 25.000. Almacén Agrocampo Bogotá.



Plato personalizado. Hecho en cerámica, es ideal para que el agua y el alimento permanezcan frescos más tiempo. Se marcan con el nombre del gato. $ 25.000. www.gatocurioso.com.



