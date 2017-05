Los regalos honestos que piden las mamás en su día

14 de mayo 2017 , 12:00 a.m.

Llegó el día de las largas filas para entrar a los restaurantes, la venta de flores en cada semáforo y las demostraciones de amor para las mamás del país por todo lo que hacen y representan.



EL TIEMPO les preguntó a ellas a través de redes sociales qué pedirían en esta fecha especial. La única condición, que fuera ese regalo honesto que nunca se han atrevido a pedir.



Estas fueron algunas de sus respuestas:

“Que mi hijo no guarde en el closet los zapatos sudados con pecueca”: María Antonia Pardo

“Que mi hija no me pida hermanos, porque no se los voy a dar”: Paola Cure

“Que me dejen ir al baño tranquila”: Úrsula Toro

“Unos 25 años de vacaciones con todos los gastos pagos y, sobre todo, sola”: Andrea Echeverri

“Que mi hijo de siete años se bañe bien”: Carolina Uribe Illidge

“Que mi hijo se despierte a las 10:00 a. m. en los días libres”: Vanessa Ramírez

”Que encuentren las cosas por sí mismos”: Mónica Rhenals de Fernández-Corsi

“Que mi hija se peine”: Erika Vanessa Ceballos Campaña

¿Cuál es el suyo?



UNIDAD DE REDES SOCIALES