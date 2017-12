Recomendaciones para no 'morir' en las compras de última hora

Ya lo sabemos: los colombianos dejamos todo para última hora, y las estadísticas lo comprueban. Según datos de Google, una semana antes de la Navidad, el 58 por ciento de las personas aún no habían comprado sus regalos. Así que probablemente este sea un fin de semana de compras atafagadas y almacenes llenos.

Según las tendencias de Google, en los últimos días los colombianos se convierten en buscadores obsesivos en internet a través de sus celulares y tabletas, para decidir, a último minuto, qué y dónde comprar. El 67 por cieno de ellos buscan información en tiendas online y páginas web sobre características del producto, precio, videos y comentarios de otros compradores. Con esta información, salen a la calle a tratar de hacer compras rápidas y efectivas.



Si este es su caso y este fin de semana se lanza a la jungla comercial para una maratón de compras imparable, siga estas recomendaciones.



* Vaya con ropa cómoda: es probable que tenga que caminar bastante, así que lleve zapatos bajos, ropa suelta y abrigo ligero, pues, además de estar haciendo calor, los sitios llenos harán que su temperatura suba.



* En lo posible, no lleve niños, o vaya con alguien que le ayude a estar pendiente de ellos. Establezca con ellos un punto de encuentro por si llegan a separarse.



* Hidrátese. No olvide parar unos minutos para tomar un poco de agua. Estas jornadas son agotadoras, y podría descompensarse.



* No lleve mucho dinero en efectivo, y si lo hace no lo saque en público; utilice la tarjeta débito.



* Lleve bolsas reutilizables para cargar sus compras. Con esta medida contribuirá a bajar la cantidad de bolsas de plástico que inundan el país y terminan dañando de manera especial nuestros mares.



* Muchos de los juguetes de los niños requieren de baterías, a veces de varias, las cuales contienen altos niveles de químicos tóxicos y cuyo reciclaje resulta especialmente complejo. Por eso prefiera la compra de pilas recargables para evitar que tantas lleguen a la basura.



* Aproveche las jornadas de horarios extendidos que promueven los centros comerciales y almacenes por estos días.



* Recuerde llevar una lista de regalos pendientes, con nombre, talla y presupuesto para invertirles a esos obsequios.



* Sea creativo con los empaques para no usar tanto papel. Recicle bolsas y papeles, que puede adornar con tarjetas hechas por usted o sus hijos.

No se enloquezca

Recuerde que la Navidad no es la única época del año para hacer regalos; por esto, no se sobrepase en los presupuestos de los regalos pensando que es lo único que se regalará durante el año.



Piense que todo exceso financiero que cometa en esta época deberá ser cubierto con dinero en 2018, y que eso disminuye la capacidad de ahorro y la capacidad de gasto del próximo año.



Recuerde que el año comienza con el pago de matrículas, uniformes, impuesto predial, entre otros. Planee estos gastos para no tener que endeudarse.



Las tarjetas de crédito no son dinero extra, úselas racionalmente. Recuerde poner sus compras a una sola cuota para evitar el pago de intereses. Utilice solo una para controlar sus gastos y pagos.



EL TIEMPO