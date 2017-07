Cuidados para el pelo de su gato

Muchos gatos se pasan la vida sin que nadie los cepille, los bañe o les corte las uñas, y aunque es cierto que los gatos son muy limpios y se acicalan solos (se lamen, liman sus uñas y son muy aseados en el baño), cuidar su pelo trae beneficios para él y para su dueño.

Para el animal porque cumple una tarea muy importante.



“El pelo de los gatos cumple diferentes funciones; es una herramienta para comunicarse y muestra el estado de ánimo y es su lenguaje con otros gatos y personas. Por ejemplo, si se eriza es que está molesto o asustado. También sirve como aislante del clima (frío o calor) y los protege de las picaduras de algunos insectos, lo que evita que lleguen a la piel directamente”, explica el veterinario Daniel Bohórquez.



Para su dueño, porque así evitará malos olores y pelos por toda la casa.

En principio a los gatos no les gusta el agua, por eso es importante no convertir el baño en una experiencia traumática.



Hay que empezar poco a poco, con agua a una temperatura adecuada y hacerlo por primera vez cuando tienen 3 o 4 meses.



“El gato no se debe bañar muy seguido, depende mucho de su raza, por ejemplo, los persas hay que bañarlos con más frecuencia y llevarlos a la peluquería de vez en cuando. La periodicidad depende del estado de la mascota”, asegura Bohórquez.



En cambio, con los de pelo corto este puede hacerse una vez cada tres meses o cuando no huela bien.



Para eso es importante tener los utensilios y tener una rutina para su cuidado.

Cepillarlo, además de quitar el mugre, ayuda a eliminar el pelo muerto y a estimular la circulación, si no se hace se pueden hacer nudos que solo salen cortándole el pelo.

Algunos consejos

Un pelo cuidado se debe cepillar todos los días.



Dar alimentos ricos en Omega 3.



Los pescados azules tienen grasas muy sanas. Entre estos están el salmón o el atún, que se les puede dar una o dos veces por semana, siendo cuidadosos de que no tengan espinas.La cerveza ha sido utilizada desde hace años para hacer brillar el pelo de las personas y de los animales. Al gato se le puede aplicar cerveza tibia y preferible sin alcohol, luego de bañarlo se debe enjuagar otra vez.

A la hora del baño

Se debe tener un recipiente con agua tibia. Primero se le lava la carita con un trapo húmedo.



Se puede empezar por mojarle los pies y después continuar con todo el cuerpo.

Luego se moja despacio del cuello para abajo en la dirección que le crece el pelo. Se le habla tranquilo y se le sujeta dentro del recipiente.

Se baña con champú especial para gatos y se enjuaga bien.

Para tener en cuenta:

Buena alimentación. Se necesita un alimento con todos los nutrientes necesarios según su edad. Hay que consultar con el veterinario para saber cuál comida recomienda según su raza.



Pulgas. Esto puede ser muy perjudicial para su pelo. Hay que aplicarles productos antipulgas, especialmente si viven en el campo. Estas les producen rasquiña y a veces peladuras.



Desparasitarlo. Es importante preguntar al veterinario el producto y la periodicidad con que se debe desparasitar al animal.



La edad. Los gatos viejitos son menos flexibles, por lo que a veces no se limpian tan bien.



Baños excesivos. Puede perder su grasa natural.



EL TIEMPO

Asesoría: Daniel Bohórquez, experto en Medicina Felina y www.purinalatam.com.