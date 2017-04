Que su perro no sufra durante las vacaciones

Los cambios de rutina no son muy agradables para los perros, por lo cual hay que procurar que sean lo menos traumáticos posibles. Por esto, si va a viajar con su mascota en estos días santos, asegúrese de llevar juguetes, pertenecías y prendas que le recuerden su casa y lo hagan sentir cómodo. Además, mantenga los horarios y hábitos, y comparta tiempo con su peludo.Sea comprensivo, pues estos cambios pueden hacer que su perro no se comporte como todos los días, tenga menor apetito y olvide algunos modales.

Angélica Alvarado, gerente y experta en psicología y adiestramiento canino de Waggo Colombia, empresa que brinda cuidado, atención y bienestar canino, ofrece estas recomendaciones para que durante la temporada de Semana Santa tenga un buen viaje al lado de su perro.

Si viaja en carro...



Haga paradas. Pare mínimo cada tres horas para que usted estire las piernas y su perro también, tomen aire fresco y entren al baño.



Ofrézcale agua periódicamente. Recuerde que estar en el carro tanto tiempo puede producir mareos, subidas de temperatura e incluso golpes de calor.



Asomar el hocico. Si el clima y la seguridad lo permiten, déjelo sacar su hocico por la ventana. A la mayoría les parece divertido, y ayuda a mantenerlo fresco y reducir estados de ansiedad.



Use el cinturón de seguridad. No solo usted, también su perro. Son muy cómodos, se ajustan al sistema del carro y le dan la tranquilidad de que su mascota no se saldrá por la ventana, ni volará en una curva o frenazo.



Entretenimiento. Lleve un juguete sin sonido, un masticable o algo que lo entretenga a ratos.



Alerta. En caso de mareos, jadeo excesivo o hipotonía (debilidad en el tono muscular), deténgase inmediatamente, permítale respirar al aire fresco, dele agua y trate de calmar su estado ansioso.

Qué comer



Si va a lugares cercanos y la estadía es corta puede llevar la comida de su perro o comprarla en una veterinaria o supermercado del lugar de destino.Si las vacaciones son fuera del país o a lugares donde no es fácil el acceso a alimentos tenga presente los componentes de la alimentación de su mascota, pues es aconsejable no hacer grandes variaciones, ya que puede sufrir reveses estomacales o perder el apetito.

Cambio de clima



Si el plan es acampar o ir a lugares con mucha vegetación tenga cuidado con las garrapatas, estas pueden transmitir muchas enfermedades y ser peligrosas para la salud de su perro. Si no tiene experiencia, no intente retirarlas, pues parte de estos animales puede quedar dentro de la piel, continuando el estado infeccioso. Lo mejor será la prevención. Por eso, antes de viajar, aplique a su perro productos que repelan estos insectos y manténgalo siempre con un desparasitante y antipulgas apropiados.



Si el destino es la playa o lugares de mucho calor, lo mejor será cortar el pelaje de su mascota para disminuir la temperatura. Manténgala hidratada para evitar golpes de calor y esté pendiente de las salidas para que no se exceda en ejercicio. Esté atento a las garrapatas, chinches y pulgas.



Por el contrario, si el viaje es a clima frío y su mascota no está acostumbrada, arrópela, séquela pronto en los días de lluvia y procure que se mantenga cálida al regresar de un paseo.



ELTIEMPO