Realidades cuestionables de las redes / Opinión

Está demostrado: las redes sociales pueden convertirse en un terreno poco predecible sobre el que no tenemos control.

1. Riesgo de adicción



La necesidad de estar conectados es una tendencia que va en aumento. Los usuarios revelan pasar más de cinco horas al día conectados a YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter y otros. Pero, además, reportan síntomas como ansiedad al estar en ellas o por no estar, ignoran aspectos de la vida a pesar de las consecuencias negativas, tienen dificultad para disfrutar de otras actividades o reaccionan agresivamente cuando tienen que abandonar el celular o la tableta. Para muchos estudiosos del tema, esto constituye un “desorden de adicción a internet” .



2. Vivir más aislados



Los creadores de estos canales afirman que promueven la inmediatez en la comunicación y conexión social entre personas conocidas o que en otro contexto nunca llegarían a interactuar. Pero también es cierto que las relaciones se han hecho más frágiles y superficiales y dejan menos tiempo y contacto para las interacciones del mundo real. Igualmente, la promesa de las redes de contrarrestar el aislamiento social y la dificultad para establecer contacto con otros no ha resultado tan cierta. Los sentimientos de frustración, tristeza y depresión por la tendencia a idealizar la vida de los otros van en contravía de establecer interacciones más gratificantes.



3. La información no es privada



Es verdad que los usuarios de internet tenemos discrecionalidad para decidir qué dejar ver en las redes sociales y a qué tipo de público, pero los límites de la privacidad son pequeños y frágiles. La posibilidad de perderla al manejar inadecuadamente los datos que se introducen en las redes sociales es alta. La vulnerabilidad de cada persona en la red aumenta a la par que avanza la tecnología. Aún falta mucho para construir una verdadera cultura de la privacidad que proteja plenamente la información que manejamos en internet.



MARÍA ELENA LÓPEZ

Psicóloga de familia