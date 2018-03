¿Quiere transformar su vida? Sea positivo / De tu lado con Alex

Este es un país que exalta y glorifica el pesimismo. Nos ‘alimentamos’ de malas noticias desde el primer noticiero hasta el último antes de dormir. Incluso, nos facilita la conversación con amigos, colegas y familiares, y es excelente para romper el hielo en eventos sociales. Indudablemente, los temas más taquilleros y que generan empatía son los negativos: la política, la corrupción, la inseguridad galopante, el clima perverso, el costo astronómico de la vida o el tráfico inmanejable.

Por el contrario, si quiere dejar a alguien sin palabras, pruebe a responderle: “¡Muy feliz, gracias!”, cuando lo salude con el obligatorio “¿cómo está?”. Verá cómo la mayoría se queda con una mirada vacía y no sabe muy bien qué contestar (haga la prueba).



La gente positiva es tildada de ilusa o de idealista; o es un bicho raro que necesita ‘aterrizar’. O asumimos que hace una pantomima y está sufriendo por dentro. Resulta que estudios científicos comprueban que solo el 10 por ciento de la felicidad y el positivismo son resultado de lo que pasa por fuera de nosotros y que los beneficios de ser positivos van más allá de una simple sonrisa o buen humor.



Shawn Achor, un reconocido investigador de felicidad de la Universidad de Harvard, ha comprobado que el cerebro funciona 31 por ciento mejor si está en ‘modo positivo’ y no en ‘modo negativo’, estresado o neutro. La inteligencia incrementa la creatividad, así como los niveles de energía. Este fenómeno se ha denominado ‘la ventaja del positivismo’. Si logramos ser más positivos, podremos mejorar todos los centros de aprendizaje del cuerpo, así como ser más efectivos tanto en lo profesional como en lo emocional.



Lo más fascinante de este estudio es otro de sus hallazgos: elevar el nivel de positivismo está al alcance de todos sin excepción. No hay nada que implique dinero o cambios radicales ni depende de terceras personas. Si damos los siguientes pasos por 21 días, podemos transformar nuestras vidas:



1.Diariamente, registrar tres cosas por las cuales estamos agradecidos (incentiva a buscar lo positivo).



2.Escribir sobre una experiencia positiva vivida durante el día (ayuda a revivir lo positivo en lugar de lo malo o penoso).



3.Hacer ejercicio (le dice al cerebro que el comportamiento es importante).



4.Meditar (ayuda a enfocar en un mundo con déficit de atención).



5.Hacer un acto fortuito de gentileza (mandar un mensaje positivo o agradecerle a otra persona).



Hoy los reto a crear el cambio positivo que quieren ver en la vida.



ALEXANDRA PUMAREJO

@detuladoconalex