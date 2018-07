La modelo ‘made in Hollywood’ que se casará con Justin Bieber

“Escucha, Hailey, simple y llanamente, ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de tu ser, amándote con cariño y paciencia”. Con estas palabras, el cantante canadiense Justin Bieber comunicó a través de sus redes sociales que iba a casarse con su novia, la modelo Hailey Baldwin. Fans y medios han hecho eco de la noticia desde el 9 de julio, cuando se conoció, y la pareja no ha dejado de protagonizar todo tipo de titulares.

Pero ¿quién es Hailey Baldwin? Lo cierto es que la joven ya era famosa antes de ser relacionada con el ídolo pop, tanto por su linaje como por su carrera.



Hailey Rhode Baldwin nació en Tucson, Arizona, el 22 de noviembre de 1996. Y lo hizo en el seno de una familia de estrellas: es hija del actor Stephen Baldwin (Los sospechosos de siempre) y de la diseñadora gráfica brasileña Kennya Deodato Baldwin.



Por sus venas corre toda una mezcla de sangres: inglesa, irlandesa, escocesa, alemana y francesa por parte de padre. Y brasileña, portuguesa e italiana en su rama materna. El músico carioca Eumir Deodato, arreglista de Frank Sinatra y Vinicius de Moraes, es el abuelo materno de Hailey.



Además, sus tres tíos paternos son también actores: Alec (nominado al Óscar por The Cooler), William (Sliver) y Daniel Baldwin. Junto a Stephen, son conocidos como ‘los hermanos Baldwin’, famosos en el mundo del cine. Alaia, la otra hija de Stephen y Kennya, y hermana mayor de Hailey, es también modelo.



A pesar de haberse criado en una familia de fuertes raíces evangélicas, las jóvenes, de 21 y 25 años, tenían claro que querían seguir la estela de la fama. Hailey, en lugar de intentarlo en el celuloide, quiso hacerlo sobre las tablas de los escenarios de ballet, pero una lesión se lo impidió.



Después de eso, despuntó en las pasarelas y las revistas de moda. Ha trabajado para marcas como Topshop, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Guess, Philipp Plein, Moschino y Dolce & Gabbana.



De hecho, ha aparecido en revistas como Elle, Harper’s Bazaar, V, Tatler, iD, L’Officiel, Self Magazine, W, Jalouse y Marie Claire. Actualmente forma parte de la agencia de modelos IMG Models.



Además, ha trabajado con top models de la talla de Miranda Kerr, Jon Kortajarena y la brasileña Alessandra Ambrosio. Y su mejor amiga no es otra que la también modelo Kendall Jenner, del clan Kardashian-Jenner.



Antes de Justin Bieber fue relacionada con el cantante australiano Cody Simpson, con quien apareció en una publicidad de Ralph Lauren. Presentó los MTV Europe Music Awards del 2015 en Milán (Italia), el espectáculo estadounidense de TBS Drop the Mic, con el rapero Method Man, y anunció a Shawn Mendes en el iHeartRadio Much Music Video Awards del 2016 en Toronto (Canadá).



En ese mismo año salió la colección de bolsos y accesorios personalizados #theHAILEYedited, en la que la modelo colaboró con The Daily Edited. También ha trabajado con la marca británica Public Desire, con la etiqueta #PdxHB, y anunció su propia línea de ropa con ModelCo.

Compromiso ‘belieber’

Justin y Hailey estuvieron relacionados hace dos años, a raíz de una foto en la que aparecían juntos y que Baldwin colgó en su Instagram, aunque su affair solo duró unos meses. Pero fue suficiente la repercusión como para que la modelo tuviera que cerrar temporalmente su perfil en esa red social.



A Hailey se la vinculó después con el cantante Shawn Mendes, también canadiense, con el que apareció tomada de la mano en la gala MET de este año, en mayo. Por esas mismas fechas, Bieber cortó otra vez con la artista de raíces mexicanas Selena Gómez, la reina de Instagram, junto a la cual, para muchos fans, formaban la pareja ideal.



En junio de este año, él y Hailey se reconciliaron. Los rumores nacieron por el intercambio de likes entre la modelo y el cantante, de nuevo en Instagram, red en la que ella ya no colgaba fotos con Mendes, a sabiendas de que Justin ya no estaba con Selena.



La confirmación vino cuando se les vio paseando juntos por Nueva York. Pero lo que la mayoría no esperaba fue lo rápido que del noviazgo se pasó a un compromiso que anuncia matrimonio y que Bieber habría preferido anunciar después. “Iba a esperar un poco antes de decir algo, pero la información se ha propagado rápido”, escribió en sus redes antes de dedicar aquellas palabras con las que afirmó amar “cada parte” de Hailey y querer pasar con ella “el resto de la vida”.



“Prometo liderar nuestra familia con honor e integridad y dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos”, añadió el cantante canadiense, demostrando que, al igual que su futura esposa, él también tiene presente la fe cristiana.



“Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría compartirla con nadie más”, confesó, justo debajo de una foto en la que la modelo luce el anillo de compromiso.



“No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad, pero estoy muy agradecida con Dios por darme a una persona tan increíble para compartir mi vida”, expresó ella en Twitter al respecto. “No tengo palabras para expresar mi agradecimiento”, añadió.



Recientemente, la actriz Kim Basinger, ganadora del Óscar y exmujer de Alec Baldwin (tío de Hailey), anunció en Us Weekly nuevos detalles sobre la boda: “Ireland y Alaia serán las damas de honor en la boda de Hailey”.



Ireland es hija de Kim Basinger y Alec y prima de Hailey. Alaia es la hermana mayor de la modelo. La actriz mostró su entusiasmo en la revista: “¡Es tan genial! Creo que es algo realmente dulce”. Ambas damas ya felicitaron por Instagram a la futura novia, a la espera de más detalles sobre la que puede ser la boda del año.



NORA CIFUENTES

EFE