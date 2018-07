Ángela Ponce, la primera trans en Miss Universo

Se llama Ángela Ponce, tiene 27 años y es la mujer más bella de España después de ganar el certamen Miss Universo de ese país la semana pasada.



La realidad es que el triunfo de la joven no pasaría de una nota en la sección de farándula de los medios de comunicación españoles si no fuera porque con su victoria ha hecho historia: es la primera mujer transexual en lograr este preciado título y la primera en la historia que participará en la final internacional de Miss Universo, la edición 67.°, para la que todavía no se ha definido fecha ni sede.

“España por fin ha cogido el toro por los cuernos y va a llevar a Miss Universo una realidad a la que no estamos acostumbrados. Es un avance muy importante porque manda un mensaje de inclusión, de respeto y de la necesidad de educarnos en la diversidad”, comenta Ponce a EL TIEMPO.



La modelo reconoce que romper con todos los prejuicios sociales y los estereotipos de belleza no ha sido tarea fácil. No solo en su vida personal, también a lo largo de su trayectoria profesional. En el 2015, cuando se alzó con la corona de Miss Cádiz, los organizadores de Miss Mundo vetaron su participación en este concurso aludiendo a su identidad sexual. ¿El argumento? no había nacido mujer. Entonces, comenzó su labor como activista de la mano de la fundación Daniela, que brinda formación en los colegios y ayuda a menores transexuales.



“La mayor dificultad ha sido enfrentarme a que los demás me vean diferente cuando yo nunca me he sentido diferente. Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana, igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, asegura Ponce, quien ha hecho de la constancia, la disciplina y el amor propio su sello de identidad: “Los demás ven lo que proyectamos. Tenemos que luchar y trabajar por lo que queremos. Si no hubiera tenido confianza en mis posibilidades, no estaría aquí ahora mismo. Me gusta pensar que soy un referente positivo para otros”, indica.

El sueño de toda una vida se cumplió para esta joven que ya se prepara para asumir el siguiente: representar a España en la final internacional de Miss Universo y, por qué no, finalizar en una buena posición, quizá con la corona sobre su cabeza.



Tiene ambición, carisma y la determinación para lograrlo. “Estoy tranquila, pero sé que a medida que se aproxime la fecha voy a ser una maraña de nervios. Tengo un equipo muy bueno que me apoya y con muchos años de experiencia. Además llevo mucho tiempo preparándome y confió mucho en mi misma”, concluye.



La batalla por la inclusión en los certámenes de belleza no es nueva y antecede a la propia Ponce. Fue la canadiense de origen checo Jenna Talackova, candidata a Miss Universe Canadá en el 2012, quien logró un cambio de rumbo en los estrictos estatutos de este concurso nacional y de Miss Universo –ambos propiedad en ese momento de Donald Trump– que solo aceptaban representantes que “nacieran naturalmente mujer”.



La polémica que dio al traste con este sesgo se suscitó cuando Talackova fue expulsada del certamen canadiense al trascender la noticia sobre su transexualidad. La presión que ejercieron diferentes ONG durante las semanas siguientes obligó a los organizadores a revocar la decisión y admitir a la modelo como representante de la ciudad de Vancouver. Asimismo se decidió permitir la participación de transexuales en los estos certámenes a partir del 2013. Talackova no se alzó con el título de la más bella de su país ni participó en el reinado universal, pero sentó un precedente.

Un triunfo con doble filo

La proclamación de Ángela Ponce como miss universo de España ha suscitado opiniones encontradas entre algunos sectores de la comunidad trans en Colombia.



Para Laura Frida Winstein, directora de La Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) que lucha por los derechos de las personas transgénero en el país, aunque es importante exaltar y aplaudir este logro, los concursos de belleza no dejan de ser ámbitos en los que se retoman las imposiciones y estereotipos machistas de belleza. “Nosotros hemos tratado de combatir esas construcciones hegemónicas de lo que supone ser trans. Hay muchas formas de feminidad y masculinidad”, indica.



De la misma opinión es Katalina Ángel Ortiz, educadora de la Red Comunitaria Trans, quien asegura que, aunque es muy positivo abrir estos espacios de inclusión y romper algunos esquemas, la victoria de Ponce lanza un mensaje contradictorio: “Para ser aceptada hay que manejar esos estereotipos de belleza tan marcados”, subraya.



En cualquier caso, las dos coinciden en que la situación de las personas trans en Colombia no es comparable con la realidad que vive la comunidad LGBTI en otros países más aperturistas con la diversidad y la igualdad de derechos.



Es por ello que contar con una representante transgénero en un certamen de belleza en el país no es si quiera una prioridad. “Antes debemos enfocarnos en alcanzar derechos vitales, porque nuestra realidad en el país es muy diferente. Necesitamos oportunidades educativas, acceso a salud con enfoque diferencial, oportunidades de trabajo, garantías de libre desarrollo y dignidad. Pero, por encima de todo, necesitamos que no nos maten”, dice con firmeza Ortiz.



JULIA ALEGRE BARRIENTOS

El Tiempo

