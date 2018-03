Degeneradas ¿acaso los hombres no tienen ningún problema?

Rodrigo Sandoval y Tatiana GomesCasseres hablaron sobre las masculinidades alternativas en el podcast Degeneradas. Foto: Marcela Han / EL TIEMPO

Tal como ha sido el espíritu de Degeneradas, los debates de este podcast se centran en temas que tocan a las mujeres. Por ello le hemos dado la voz a ellas, pero sin que eso se traduzca en excluir a los hombres que, sin duda, hacen parte de la evolución y de revolución femenina. Justamente ese es el tema del cuarto episodio.



Las masculinidades alternativas son un asunto del que se viene hablando desde hace rato. Se trata básicamente de “una forma de ser hombre que reconoce la disparidad entre los hombres y las mujeres y trabaja para erradicar dicha diferencia”, según la Secretaría de la Mujer.

Es, por llamarlo de algún modo, el trabajo que hace el hombre para tratar de corregir las prácticas que hacen que exista el machismo, la violencia contra la mujer y los roles que tradicionalmente se han asignado a mujeres y hombres.

Esto implica, por ejemplo, que los hombres puedan hablar de sus problemas, llorar y expresar sus sentimientos, denunciar violencias contra ellos y no asumir el papel del único proveedor familiar.



Tatiana GomesCasseres, subdirectora de la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura y una de las invitadas en este episodio, explica que este tema aborda también las expectativas que las mujeres suelen tener del sexo masculino y, a largo plazo, ayudaría a empezar un cambio generacional sobre las relaciones de cada uno.



“Por ejemplo, ahora existen menos barreras sobre no limitar a los niños a que jueguen con muñecas. O las mujeres ya no están esperando que el hombre las defienda porque el rol del hombre es la protección. Esto no solo tiene que ver con que las mujeres están empoderadas sino que ya tienen conocimiento de otro tipo de acciones o de papeles que tienen los hombres con ellas”, explica GomesCasseres.



En este episodio, además, estuvo por primera vez en los micrófonos un hombre. Se trata de Rodrigo Sandoval, referente de masculinidades alternativas en la Secretaría de la Mujer, quien explicó que la sociedad, a pesar de estar pensada para los hombres no tiene hasta ahora ninguna política de protección hacia él.

“Pareciera que los hombres no tienen problemas. La omnipresencia masculina se volvió en contra de ellos mismos porque no existe una respuesta particular del Estado para los hombres que no pertenecen a poblaciones específicas o a ciclos de edad particulares. Si ellos se sienten tristes, si son violentados, si algo les pasa no tienen una ruta para solucionar esos problemas”, dice Sandoval.



Esto implica por un lado que esos problemas afecten directamente a las mujeres y por otro que existan cifras de violencia en la que ellos estén involucrados. Por ejemplo, los hombres tienden a suicidarse mucho más que las mujeres, 8 de cada 10 casos de suicidios fueron en hombres.



En los casos de homicidios, la mayoría de victimarios son hombres, según datos de Medicina Legal. Algunas de estas muertes están ligadas con peleas que se inician como riñas entre hombres.



