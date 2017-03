Lo que pasará el día que la Reina Isabel II muera

17 de marzo 2017 , 01:48 a.m.

La reina Isabel II cumplirá 91 años el próximo mes y los murmullos sobre su edad y posible muerte vuelven a ser tema de conversación entre los británicos. Este jueves, el periódico The Guardian publicó un informe sobre un plan de acción ante el eventual fallecimiento de la Reina, conocido como “Puente de Londres”.



El artículo predice el orden de los eventos. En cuanto la monarca muera, su médico Huw Thomas alertará al Primer Ministro. Cuando Jorge VI, su padre, murió hace 65 años, se transmitió el fallecimiento al Palacio de Buckingham usando el código “Hyde Park Corner”, para asegurar que la información no se filtrara al público.

Para Isabel II, la frase para expresar su muerte secretamente será “London Bridge is down”, que traduce “el Puente de Londres ha caído”. Se espera que no pase mucho tiempo antes de que la noticia sea conocida.



Primero se avisará a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido, donde la Reina es también la jefa de Estado, y después a las otras 36 naciones de la Commonwealth para las que ha servido como una figura simbólica.



El anuncio se publicará como un ‘flash’ informativo a la agencia británica “Press Association” y luego al resto de los medios de comunicación del mundo simultáneamente.



Según el artículo, el periódico inglés ‘The Times’ ya ha preparado contenido equivalente a 11 días de cobertura sobre el tema y el subeditor de ‘The Guardian’ ya tiene una lista de historias que usarán en su despliegue noticioso.



Los presentadores de los noticieros vestirán de negro, los canales pararán su programación habitual, el Parlamento se cerrará, la gente irá a casa temprano, y los pilotos de avión anunciarán la noticia a sus pasajeros.



Todos los juegos, incluyendo el golf, serán prohibidos en los parques. El día después de la muerte de la reina se izarán las banderas y a las 11 de la mañana, Carlos será proclamado rey.



Tras su nuevo nombramiento, el nuevo rey visitará lugares como Edimburgo, Belfast y Cardiff para asistir a los eventos en honor a su madre y para reunirse con los líderes de los gobiernos descentralizados.



Ese mismo día, Westminster Hall será cerrado, limpiado y su piso de piedra cubierto con 1.500 metros de alfombra y las calles se convertirán en espacios ceremoniales.

Cuatro días después de su muerte, el ataúd se trasladará a Westminster Hall y permancerá ahí durante cuatro días completos. La procesión desde el Palacio de Buckingham será el primer gran desfile militar del Puente de Londres.



Al cumplirse el noveno día, será el funeral. En esa fecha la mayoría de ciudadanos no irán a su trabajo y muchas tiendas se cerrarán. Imágenes de la Reina se expondrán en las calles y se programarán servicios religiosos en todas las ciudades del Reino Unido.



Desde Hyde Park Corner, el coche fúnebre recorrerá 23 millas por carretera hasta el castillo de Windsor, lugar donde los cuerpos de los soberanos británicos son enterrados tradicionalmente.



Al cerrarse las puertas del claustro las cámaras tendrán que dejar de transmitir y dentro de la capilla, el nuevo Rey dejará caer un puñado de tierra roja de un tazón de plata.



