Cara Delevingne: ‘top model’, actriz y ahora escritora

Llegó a la fama entre pasarelas, ganándose los corazones de diseñadores y de la masa adolescente. Luego cambió el modelaje por la gran pantalla, mientras su popularidad en redes sociales seguía en aumento. Además, sabía cantar y tocar la guitarra y la batería. Ahora, con más de cuarenta millones de seguidores en Instagram, Cara Delevingne llega a las librerías con su primera novela, Mirror, mirror. Lo hace en medio de duras revelaciones sobre su adolescencia, acerca de acoso sexual y de un esperado regreso al mundo de la moda.

Sangre azul

Cualquiera diría que los comienzos de Cara Delevingne, que llegó al mundo el 12 de agosto de 1992 en Londres (Inglaterra), fueron fáciles, pues su infancia transcurrió en uno de los distritos más caros del mundo: Belgravia. Su ascendencia es de alta cuna: su padre, Charles Hamar Delevingne, es bisnieto del vizconde Hamar Greenwood. Su madre, Pandora Anne Delevingne, desciende de los barones anglo-judíos Faudel-Phillips, es nieta de la dama de honor de la princesa Margaret y bisnieta de sir Edward Hulton. El matrimonio ya tenía dos hijas, Chloe y Poppy, que también es modelo.



De acuerdo con su estatus, Cara estudió en la escuela femenina Francis Holland, para después cambiar a la Bedales School cuando tenía 16 años. Este segundo centro estaba enfocado a las artes dramáticas y musicales. Pero el interés de Cara por seguir los pasos de su hermana Poppy, encaminándose hacia el mundo de la moda, fue, junto con otros problemas, como su difícil adolescencia y la adicción de su madre a las drogas, la causa por la cual abandonó los estudios.



Cara padecía dispraxia, una enfermedad psicomotriz que dificulta la organización del movimiento, lo que supuso una ventaja para ella, tanto a la hora de estudiar como a la de asentar su camino hacia las pasarelas.

Adolescencia difícil

En diversas entrevistas, la actriz, modelo y ahora escritora ha hablado sobre esa complicada adolescencia: “Me vi envuelta en una ola masiva de ansiedad, depresión y odio hacia mí misma. Mis sentimientos eran tan dolorosos que me golpeé la cabeza contra un árbol en un intento de noquearme”, confesó para Vogue en 2015.



Luego, en 2016, admitió que en su adolescencia “era una suicida”. Lo hizo para la revista Esquire: “No podía soportarlo más. Me daba cuenta de la suerte que tenía y de lo afortunada que era, pero lo único que quería era morirme”, afirmó. “Me sentía culpable y me odiaba por ello, y eso se convirtió en una círculo. No quería existir más. Quería que cada molécula de mi cuerpo se desintegrara. Quería morirme”, añadió.



Sobre este tema volvió a pronunciarse en octubre de este mismo año para The Edit: “Me odiaba a mí misma por estar deprimida, odiaba ese sentimiento. Todo el tiempo estaba cuestionándome a mí misma, diciendo algo y luego odiándome por haberlo dicho”.



Por fortuna, el tratamiento, la fuerza de voluntad y la naturaleza luchadora de Delevingne han hecho que supere cada episodio al que se ha enfrentado, aunque las depresiones sigan siendo recurrentes. En ese sentido, dedicarse a 'Mirror, Mirror' ha sido una de sus tablas de náufrago.



Además de aceptar con naturalidad las fases más duras que ha vivido, también se declaró bisexual en 2015 para Vogue, publicación que lo calificó como “algo pasajero”, ante lo cual la modelo se reafirmó para The New York Times: “Mi sexualidad no es una fase. Soy lo que soy”.

Estrella en moda y cine

Los comienzos de Cara en el mundo de la moda fueron tempranos. A los 10 años trabajó para Vogue Italia. Algunos años compatibilizó trabajos y castings con un empleo en una web de moda. Su primera aparición en una pasarela fue en 2011, en la Semana de la Moda de Londres. Ese mismo año había participado en la campaña Authentic Collection, de H&M. Y luego con Burberry, de la que también fue imagen de su colección primavera-verano de ese año junto al actor Eddie Redmayne. De 2012 a 2014 desfiló para Chanel, Carolina Herrera, Donna Karan, Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabanna, Cacharel, Rag & Bone, Nina Ricci, Moschino y DKNY en varias presentaciones y eventos.



En esta época ganó varios premios y fue reconocida en el sector: fue modelo del año en 2012 y 2014 en The Fashion Awards, del Reino Unido, y la modelo más buscada en Google. También apareció en sexta posición en la lista de modelos mejor remuneradas de la revista Forbes. En 2015, tras ser anunciada como imagen de Yves Saint Laurent Beauté, decidió abandonar las pasarelas —confesó al New York Daily que, entre otras razones, el estrés le había hecho desarrollar psoriasis—, para centrarse en su carrera cinematográfica.

Había estado en el cine desde 2012, cuando apareció en Anna Karenina. En 2014 participó en The Face of an Angel y en London Fields. En 2015 formó parte del elenco de Pan y de Paper Towns. En 2016 trabajó en Suicide Squad y Kids in Love. Y, este año, en Valerian. En la presentación de este último filme en Ciudad de México, declaró que, para ella, la película significaba que “el mundo necesita paz, amor y fe” y que “nunca había honrado a un personaje como esta vez”.



Y ahora que los escándalos sobre acoso sexual en Hollywood salen a la luz, Delevingne se ha unido al grito de muchas mujeres del mundo del cine, acusando al productor Harvey Weinstein en su cuenta de Instagram.



“En cuanto nos quedamos solos empezó a presumir de todas las actrices con las que se había acostado y de cómo había impulsado sus carreras. Habló de temas de naturaleza sexual inapropiados y entonces me invitó a subir a su habitación”, confesó la artista. “Quiero que las mujeres y las niñas sepan que el abuso o la violación nunca es culpa suya y que no hablar de ello siempre va a ocasionar más daño que contar la verdad”, recalcó, y las instó a “no avergonzarse”.

Una historia de ‘millennials’, su debut literario

Mirror, Mirror es el debut literario de la actriz y modelo, a cuya creación ha ayudado la escritora Rowan Coleman. La novela narra la historia de cuatro adolescentes: Red, Leo, Naomi y Rose. “Adoro estos personajes, lo que defienden y lo que esta historia representa”, dijo a través de su editorial Crossbooks. Los protagonistas son jóvenes como los fans de Delevingne y con experiencias cercanas a las que ella misma vivió. Todo ello ambientado en la generación millennial: las redes sociales tienen un importante peso en la rutina de unos personajes que ven Netflix, se comunican por WhatsApp e incursionan en la Deep Web.



Nora Cifuentes

EFE / Reportajes

Twitter: @EFEnoticias