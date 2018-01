Las predicciones en las que se acertó en 2017 y las que vienen en 2018

18 de enero 2018 , 08:36 a.m.

La clasificación de Colombia al Mundial, las dificultades para que el proceso de paz se consolidara en el país y desastres naturales como la avalancha de Mocoa (Putumayo) son algunas de las predicciones que la afamada vidente colombiana Deseret Tavares predijo que ocurrirían en 2017.



EL TIEMPO recogió algunas de los vaticinios que se cumplieron durante el año pasado y lo que viene para el 2018.

La selección en el Mundial de Rusia

De acuerdo con la vidente, que habló en varios medios de comunicación a inicios de 2017, la selección de fútbol clasificaría al Mundial de Fútbol de Rusia, pero con dificultad o 'raspando', según sus propias palabras.



Y en efecto, el equipo irá al gigante de europeo, pero tras una angustiosa clasificación que duró hasta el último minuto en el partido contra el seleccionado de Perú.



Pero Tavares vio más allá en el futuro y aseguró que Colombia no superaría la tercera ronda del campeonato que se realizará a mediados del 2018.

Señorita Colombia entre las finalistas

Otra de las predicciones en las que acertó la vidente fue que la señorita Colombia, Andrea Tovar estaría entre las finalistas en el concurso de belleza de Miss Universo.



Y se cumplió, la chocoana, de 23 años, obtuvo el tercer lugar en el certamen con un destacada participación en la que incluso habló del proceso de paz en el país, y donde fue elegida como primera princesa.



Durante la ceremonia, Andrea abrazó al presentador Steve Harvey, a quien le dijo que "errar es de humanos". Foto: EFE

Un proceso de paz con muchos opositores

La vidente aseguró, a inicios del año pasado, que el proceso con el que se cesó casi 60 años de conflicto entre el Estado colombiano y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hoy partido político, se consolidaría lentamente y habría muchos opositores.



Y no se equivocó, desde las críticas de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, como las talanqueras en el mismo Congreso del país para sacar adelante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el proceso de paz ha estado lleno tropiezos, sin embargo, el antiguo grupo subversivo entregó las armas y se convirtieron en una organización política, incluso su máximo jefe Rodrigo Londoño Echeverry, o Timoleón Jiménez ´Timochenko' como se hizo llamar en los años del conflicto, aspira a la presidencia de la República.



Tavarez señaló que por el respaldo de la comunidad internacional es que el cese del conflicto con el antiguo grupo ilegal se consolidará.

Avalancha en Mocoa (Putumayo)

Entre las predicciones nefastas de la vidente colombiana estaba la serie de catástrofes naturales que ocurrirían en Colombia y en el mundo durante el 2017.



Entre los vaticinios estaba el de una tragedia ocasionada por el agua. "Veo ciudades cubiertas por lodo", aseguró Tavares, y en marzo se dio la avalancha que destruyó una parte de Mocoa, en el suroccidente de Colombia.



Pero además predijo que habrían terremotos en Asia y en América, y en 2017 ocurrieron varios movimientos de tierra que causaron gran destrucción, entre ellos el de México.



Para 2018, la vidente presagia erupciones de volcanes en Asia, y vaticinó que ocurrirá lo mismo en el país.

Lo que nunca ocurrió

Tavares predijo que habría una guerra nuclear en la que varias de las principales ciudades de los Estados Unidos serían destruidas. Si bien el presidente de la superpotencia, Donald Trump, se la ha pasado en peleas verbales con su par de Corea del Norte, Kim Jong-un, de las palabras no se ha pasado a activar ningún 'botón', 'grande o pequeño', para desencadenar un conflicto atómico.



En este contexto, la vidente aseguró que Trump no pasaría de su segundo año de presidencia porque sería asesinado por un norteamericano, sin embargo, esta predicción no se ha dado.



En materia deportiva, tampoco se le hizo realidad la predicción de que Santa Fe vencería a Millonarios en la final de la liga colombiana. El equipo azul se hizo a su estrella 15 y es el actual campeón tras un emocionante clásico capitalino.

Predicciones para el 2018

Deseret Tavares, oriunda de Boyacá, le aseguró a la revista Aló que en este año que comienza, las elecciones serán cruciales, ya que hay una alta posibilidad de que el comunismo llegue al poder y el país se convierta en 'otra Venezuela'. Aseguró también que Colombia tendrá varios problemas que sortear en su economía.



Aseguró que el jugador de la selección, James Rodríguez, intentará reconciliarse con su exesposa, Daniela Ospina, pero que los esfuerzos serán infructuosos.

