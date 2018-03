¿Por qué hacemos lo que hacemos? Una pregunta que adquiere relevancia

El propósito está de moda. Esta frase podría sonar equivocada para todos aquellos filósofos y guías espirituales que se han preguntado la razón de ser de la existencia a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy más que nunca, en los negocios y en la vida diaria, las personas se están preguntando por qué hacen lo que hacen.

Tanto es así que, según expertos en recursos humanos consultados, una de las razones por las cuales los millennials rotan tanto en las empresas es porque buscan trabajar en lugares que tengan un propósito, necesitan sentir y saber que su tarea diaria y el lugar donde la realizan tienen una razón de ser más trascendental que el dinero, que le aportan algo al mundo o contribuyen al bienestar de otros.



Como afirma el educador brasilero Mario Sergio Cortella en su libro ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, “en el mundo del trabajo, la pregunta por el propósito viene adquiriendo una relevancia creciente. Hoy en día, buena parte de la gente desea encontrar en el empleo algo que vaya más allá del mero ingreso salarial. Hay una búsqueda por ser reconocido, valorado por lo que uno hace”.



Es tan importante la respuesta a la pregunta ¿por qué la gente hace lo que hace? que conocerla puede representar la razón de ser de una vida o la motivación diaria. Es tan potente que hoy, las empresas, con ayuda de consultoras, en vez de definir una misión y una visión de su negocio, están encontrando su propósito para alinear con este todas las áreas de la compañía y diseñar un camino por seguir.



Este cambio en la visión de sí mismas ha sido tan significativo que, incluso, algunos empleados han renunciado a sus empleos cuando han descubierto que el propósito de la empresa no está alineado con el personal.



La definición que hace Cortella de la palabra ‘propósito’ en su libro explica muy bien lo que puede estar sucediendo en las empresas. El autor sostiene que en latín, la palabra ‘propósito’ significa “lo que me pongo por delante”. “Una vida con propósito es una vida en que entiendo las razones por las que hago lo que hago, al igual que las razones por las que me abstengo de hacer lo que no hago”, dice.

El vacío

Marcela Valle Cuéllar, psicóloga logoterapeuta y directora del Centro de Atención Familiar Sanar Psicoterapia, explica que ahora las personas se preguntan más por el sentido de la vida porque están descubriendo que el dinero y el poder no las han hecho sentirse plenas, como se lo habían prometido.



La sociedad de consumo les ha hecho creer que al tener ciertos bienes o lograr comodidades y posiciones serían felices, pero muchos seres humanos, cuando han alcanzado estas metas, solo han encontrado un vacío. “La gente tiene un vacío existencial”, afirma la psicóloga. Ella misma ha trabajado con empresas en el mejoramiento del clima laboral y ha encontrado que en muchas, el problema es que los empleados no le encuentran un propósito a lo que hacen, el sueldo no lo es todo para ellos y no se sienten a gusto.



El psicólogo social estadounidense Roy Baumeister lideró un estudio que concluyó que la felicidad y el significado de la vida están relacionados. “Tener una vida significativa contribuye a ser feliz, y ser feliz puede contribuir a encontrar una vida más significativa”, dijo el experto, y ha explicado que si se busca una vida de solo placer, es probable es que sea un camino equivocado para encontrar la felicidad. Una vida placentera no necesariamente tiene significado.



Cuando se aspira a una vida bien vivida, dice el experto, la persona puede buscar cosas que tengan mayor significado, como relaciones profundas, el altruismo, la expresión completa de sí mismo, en vez de buscar sencillamente el placer. Tener objetivos a largo plazo y realizar acciones que la sociedad considere valiosas ayuda a encontrar sentido en la vida.



La periodista y editora del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, Emily Esfahani Smith, quien ha hecho estudios de psicología positiva, publicó el año pasado el libro 'El arte de cultivar una vida con sentido', en el que, a partir de estudios y entrevistas, encontró que, más que la felicidad, lo que importa es tener una vida con sentido y concluyó que el propósito es precisamente uno de los pilares para darle sentido a la vida.



Su interés por el tema surgió porque ella, en busca de la felicidad, se dedicó a buscar el trabajo perfecto, el apartamento soñado, y solo se encontró ansiosa y perdida; entonces pensó que tal vez la felicidad vista así no lo era todo. Para ella, tener una vida con significado es “conectarse y contribuir con algo más allá de uno mismo, sin importar la forma que esto adopte”, escribió en un artículo publicado en The New York Times.

La trascendencia

Marcela Valle sostiene que el propósito de la vida se encuentra en tres elementos: lo que yo le doy al mundo, lo que yo recibo del mundo y la actitud con la cual asumo lo que no puedo cambiar. De una forma más coloquial, dice que “hay que dejar de mirarse el ombligo para trascender en pro del otro”.



Es en esta relación con los otros, en esta posibilidad de vincularse con algo que se mantenga en el tiempo y en el espacio y que, a su vez, le permita a la persona dar lo mejor de sí misma, donde cada quien comienza a encontrar su propósito; y este no necesariamente tiene que ser transformar por completo el mundo o convertirse en héroes y heroínas, lo más probable es que el verdadero propósito sea algo sencillo y a la vez profundo y duradero.



CATALINA GALLO ROJAS

PARA EL TIEMPO