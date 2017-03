¿Pablo Armero merece regresar a la Selección Colombia?

Este jueves la Selección Colombia vuelve a las canchas a buscar un cupo en el Mundial de Rusia 2018. Las dudas sobre la alineación que usará José Néstor Pékerman frente Bolivia vienen de todos los flancos y la convocatoria de Pablo Armero, tras 650 días sin usar la camiseta de la ‘tricolor’, abre un debate sobre si debe o no jugar. ¿La razón? Su poco protagonismo en los últimos años en lo profesional, pero sobre todo el escándalo que originó, en 2016, al ser juzgado por agresión doméstica.

En lo futbolístico, el jugador ha tenido una seguidilla de cambios que lo han llevado a jugar en cinco equipos en cuatro años.



Un par de meses antes del Mundial Brasil 2014, el futbolista salió del Nápoles, de Italia, con rumbo al West Ham de Inglaterra. El cambio se originó por el bajo tiempo de juego con el equipo italiano.



“Quería tener más continuidad, jugaba un partido o descansaba tres o cuatro”, dijo el jugador en 2014. En el West Ham solo jugó seis partidos en menos de un año. Los demás permaneció en la banca.



‘Miñia’, como le dicen al jugador, brilló en el Mundial de Brasil 2014 donde incluso marcó el primer gol de Colombia. Su característico baile lo catapultó en la recordación de los hinchas.



Apenas un mes después, en agosto de 2014, Armero cambió de equipo, de nuevo, y volvió al fútbol italiano en las filas del AC Milan. En ocho meses solo jugó ocho partidos.



Pero Pablo Armero no solo ha sido foco por su bajo tiempo de juego; los escándalos personales también lo han seguido. Diferentes medios europeos señalaban que el futbolista no estaba en las canchas por constantes llamados de atención por indisciplina, por huir de controles policiales e incluso por, presuntamente, llegar alicorado a los entrenamientos.

En abril de 2015 Armero llegó a Brasil. El futbolista entró a ser parte del Flamengo. En el equipo carioca no tuvo regularidad y una lesión le impidió mantener la eficacia. En septiembre de ese mismo año fue el último partido de ‘Miñia’ con el Flamengo.



Cuatro meses después, en enero de 2016, Armero regresó al Udinese Calcio, de Italia, dueño de sus derechos y donde jugó en 2010/2011. Apenas en febrero retornó al juego.



Su paso por el equipo duró menos de un año y estuvo envuelto, de nuevo, en supuestos señalamientos de indisciplina. Desde diciembre del 2016 Armero volvió al fútbol de Brasil, esta vez usando la camiseta del Bahía.

En mayo de 2016, su esposa, María Elena Bazán, denunció al jugador por actos de violencia doméstica. Bazán dijo que Armero le cortó el pelo a la fuerza cuando se negó a tener relaciones sexuales con él, mientras se hospedaban en el Hotel Metropolitan de Miami, Estados Unidos.



Armero recibió una orden de alejamiento y le fijaron una fianza de 1.500 dólares. La víctima aseguró que este incidente hace parte de un historial de violencia doméstica. Horas después el futbolista salió de la cárcel tras pagar la fianza.



La periodista y fundadora de Estereotipas, Catalina Ruiz-Navarro, dice que el problema radica en que se cree que la violencia doméstica es hace parte de “la vida privada” y que esa “aceptación social” permite que actos como este no tengan la importancia que requieren.



“Se piensa que esto es solo privado pero es un delito. Si fuera, por ejemplo, un exnarcotraficante el que salió bajo fianza y lo pusieran a jugar la gente inmediatamente diría que no”, afirmó Ruiz-Navarro.



Además, agrega que si bien la Selección es una empresa privada no se puede olvidar que los deportistas se han convertido en “focos morales y en ejemplos de cientos de personas” por lo que la conducta sí debería llevar a alejarlo de la Selección.



Ruiz explica que un jugador, al usar la camiseta de la Selección, se convierte en una representación de los colombianos y que quienes la usan “representan lo que somos como país, no solo en lo deportivo sino como sociedad”.



“Como feminista, cada vez que me pongo la camiseta celebro a un tipo de hombre que agrede y no cumple una condena”, dice, y argumenta que no solo es ‘El Bolillo’ y Armero si no que hay, al menos, 20 casos registrados de futbolistas agresores. “Parece que jugar al fútbol se convierte en garantía de inmunidad”, puntualiza Ruiz-Navarro.



Armero ya se encuentra en la concentración de la Selección Colombia y se espera que sea titular. Los hinchas de ‘Miñia’ argumentan que con el equipo Bahía de Brasil ha jugado más de 600 minutos durante el 2017, por lo que aprueban su convocatoria al juego frente a Bolivia que, según ellos, nada tiene que ver con sus problemas personales.



