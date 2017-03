A los gatos les encanta relacionarse con la gente

Madrid (Europa Press). Los gatos tienen fama de ser independientes y distantes, que se acercan a sus propietarios solo cuando ellos quieren; incluso, algunos han afirmado que eso sucede cuando tienen hambre. Pero en realidad, estar con sus dueños y jugar con ellos es algo que puede gustarles más de lo que su fama sugiere.



Eso pudo establecer un grupo de investigadores de las universidades Estatal de Oregón y de Monmouth que adelantaron un estudio para comprender mejor las motivaciones de los gatos.

En su artículo publicado en la revista Behavioral Processes, Kristyn Vitale Shreve, Lindsay Mehrkam y Monique Udell señalan que estos peludos pueden simplemente ser malinterpretados, ya que en la investigación encontraron que ellos tienen habilidades socio-cognitivas y de resolución de problemas complejos.



Sugieren, además, que la creencia común de que son menos reactivos a estímulos sociales puede ser debido a una falta de conocimiento de los humanos respecto a las cosas que a los gatos realmente encuentran estimulantes.

Para evaluar el grado en que ciertas cosas les gustan a los gatos, los investigadores probaron las reacciones de dos grupos de 19 animales cada uno, uno formado por ejemplares que viven con personas y los del otro son de un refugio.



Los gatos se mantuvieron aislados durante dos horas y media y luego fueron observados cuando se les presentaron tres elementos de cuatro tipos de categorías: comida, olor, juguete e interacción humana.



Los investigadores mezclaron los estímulos para obtener una mejor lectura sobre qué encontraron más estimulante. El grado de preferencia se juzgó por qué estímulos el gato eligió primero y cómo y por cuánto tiempo interactuó con ellos.



Lo que encontraron fue una clara variabilidad entre los gatos, independientemente del tipo de hogar, pero la interacción social general con los seres humanos fue el estímulo preferido: la mitad de los gatos eligió interactuar con un ser humano por encima de cualquier otra cosa ofrecida, y llegaron al 65 por ciento de su tiempo interactuando con una persona.



Esto, sugieren los investigadores, muestra que a los gatos realmente les gusta estar cerca de sus dueños humanos, a pesar de cómo podrían comportarse a su alrededor.

Personalidad y ambiente



La médica veterinaria Paola Cardona recuerda que “cada gato es un mundo compartiendo con otros mundos. Cada uno tiene, por su especie y genética, sumado a sus experiencias individuales de vida, un potencial de ser de una u otra manera. En esto, las personas influimos enormemente cuando conocemos o desconocemos sus necesidades, tanto como especie como de cada gato individualmente”.



Y comenta que la indiferencia de un gato puede reflejar la indiferencia de la familia hacia él, tiempo después de que este llega a la casa y pasa la novedad del recién llegado.



“Muchos gatos cuando llegan a un hogar siendo cachorros son una fuente de alegría y diversión para una persona o familia, pero algunos, con el tiempo, van cambiando sus comportamientos alegres y hábitos de exploración y de juego por infinidad de motivos, Uno de ellos son las personas que inconscientemente participamos por acción o por omisión”, comenta la veterinaria.



Y en esto influyen los castigos, las prohibiciones, las rutinas que no cambian, la falta de tiempo de calidad para compartir con ellos, el desconocimiento de promover espacios y actividades acordes a su especie, falta de vida social con otros congéneres, no respetar sus disgustos o no favorecer sus gustos y tanto el exceso como la falta de atención.

Cosas para hacer con su peludo



* Brindar estímulos y elementos que les permitan expresar su naturaleza: cazar, trepar, explorar, oler y escuchar.



* Tener rascauñas que les gusten ubicados estratégicamente en la casa.



* Ofrecerles comida variada y natural, especial para la especie.



* Ampliar su territorio tridimensionalmente con repisas, acceso a muebles, con sitios nuevos para explorar y aislarse si quieren, en zonas altas y bajas de la casa. Una opción son los gimnasios que se consiguen en el mercado o que usted mismo puede hacer.



* Ofrecer juguetes interactivos (se encuentran muchos de fabricación casera en internet).



* Estimulación auditiva con música especial para gatos.



* Brindarles estimulación olfativa con catnip, una hierba de la familia de las mentas, y con vegetales y germinados que puedan oler y comer como alfalfa, avena, alpiste, menta, entre otros.



* Aumentar el cepillado del pelo o las caricias, si les gustan.



* Disminuir el contacto físico en gatos que no se sientan a gusto con esto; mejor promover actividades que no generen este tipo de contacto.



* Disminuir o eliminar situaciones que generen estrés innecesario como el baño, a menos que un tratamiento médico lo indique; el cargarlos si no les gusta, el bullicio, etc.



Con información de la médica veterinaria Paola Cardona.



VIDA