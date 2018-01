Dave Chappelle, la voz explosiva de la comedia

Dave Chappelle se para sobre el escenario con una confianza que raya en el engreimiento. Cuando empieza a interpretar su material parece querer confirmar esos comentarios de sus colegas que lo definen como uno de los mejores comediantes de su generación. Y uno de los más desafiantes y polémicos, también.

“Soy tan bueno escribiendo chistes, y esto no es una exageración, que de hecho los escribo al revés, escribo el remate sin pensar en el contexto”, asegura Chappelle en uno de los especiales que produjo con la plataforma de streaming Netflix, por los que, según medios especializados como Business Insider, cobró 60 millones de dólares.



El comediante (Washington, Estados Unidos, 24 de agosto de 1973) ya había coqueteado con cifras similares: en el 2006 firmó un contrato de 50 millones de dólares con Comedy Central para grabar la tercera temporada de su serie de TV Chappelle’s Show.



Pero sorpresivamente abandonó el programa asegurando que no quería seguir perpetuando estereotipos raciales. Así fue como empezó una misteriosa ausencia de diez años.



En marzo pasado, el artista decidió regresar a la escena pública con sus monólogos The Age of Spin y Deep in the Heart of Texas, en los que recuperaba su hilarante mirada sobre las diferencias raciales en Estados Unidos, además de referirse a otros temas sensibles, como el caso O. J. Simpson y la lucha de la comunidad LGBTI.



Las mayores críticas las recibió por sus comentarios sobre esta última: “¿Cómo carajos la comunidad transgénero le está ganando a la gente negra las ‘olimpiadas de la discriminación’. Si la policía hubiera matado tantos transgéneros como negros el año pasado, habría una guerra en Los Ángeles”, se burlaba en The Age of Spin.



Pese a las fuertes críticas y a que lo llegaron a calificar de homofóbico, Chappelle subió la apuesta en sus nuevas producciones: Equanimity y The Bird Revelation. “Es muy difícil entretener a un país cuyos oídos son tan frágiles. Todos son tan sensibles que todo el país se convirtió en criticones... Todo lo que decimos le molesta a alguien”, dice en Equanimity, que se lanzó el primero de enero de este año.

En este capítulo, el comediante se defiende de las acusaciones, aunque continúa con sus bromas de grueso calibre, que han generado todo tipo de reacciones. Incluso, en las tomas que registran al público se ve el contraste entre las risas desaforadas de algunos y los gestos de incredulidad de otros por lo que acaban oír.



The Bird Revelation es quizás el capítulo menos elaborado, tanto en producción como en contenido, y el que más controversia ha causado, pues el comediante se refiere al movimiento Me Too, que nació luego de las denuncias sobre abusos sexuales en Hollywood. Chappelle incluso ironiza sobre los casos de Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Louis C. K., tres de los denunciados más notorios.



“Yo digo muchas cosas crueles, pero deben recordar que mi intención no es ser cruel, lo digo porque son graciosas. Y todo es gracioso hasta que nos pasa a nosotros”, se defiende el comediante.



Pero muchos de sus críticos apuntan a que este estilo parece disonar en una época en la que se busca cambiar patrones violentos que se habían aclimatado en la industria del entretenimiento.



“El señor Chappelle está ignorando el contexto histórico, las barreras sistemáticas que han prevenido a las mujeres de denunciar el abuso”, aseguró The New York Times en su reseña sobre estos dos nuevos especiales.



Sin embargo, por su manera de actuar en el escenario, Chappelle pareciera apropiarse de sus contradictores y por eso insiste en darle una nueva mirada a la serie de denuncias que empezaron en octubre pasado.



“Mujeres, quiero que ganen esta pelea... Asustaron a todos los tipos malos, eso es bueno, pero en cuanto dejen de tener miedo la situación será peor que antes. Con el miedo no se llega a una paz duradera”, asegura el comediante.



Uno de sus apuntes más controversiales es sobre las denuncias del actor Anthony Rapp, quien aseguró que Kevin Spacey intentó forzarlo a tener relaciones sexuales cuando apenas tenía 14 años.



El actor, protagonista de la popular serie House of Cards, se disculpó diciendo que no recordaba el incidente, además de aprovechar el momento para declararse homosexual.



“Spacey no debería haberle hecho eso a ese niño, tenía 14 años y se vio obligado a cargar el secreto de un adulto por 30 años... Y la parte más triste es que, si lo hubiera ocultado otros seis meses, me hubiera enterado de cómo terminaría House of Cards”, se burlaba Chappelle en la producción.



“Entiendo el punto central de Chappelle: que la comedia debe defender el derecho de ir contra la corriente, de probar los límites de lo que se puede decir... pero no se puede pretender que la comedia no tiene efectos en el mundo real. Los tiene: puede reforzar o retar lo que la gente piensa, se repite en los patios de recreo, en los lugares de trabajo. No está libre de consecuencias”, aseguró el crítico Brian Logan de The Guardian sobre el trabajo de Chappelle.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza