La barbería, al filo de la navaja

“Si quieres ser un buen barbero, estira la piel primero”.



Aquella frase que repetía una y otra vez un profesor italiano, del que aprendió los secretos y las técnicas de la barbería, se quedó grabada en la memoria de don Pedro Cristancho. A sus 81 años, él sabe muy bien que no hay piel ni barba que no afloje ante el vapor que expelen las toallas húmedas calientes. Un vapor que elimina cualquier rastro de grasa y que hace de toda barba, por más fuerte y difícil que sea, el escenario ideal para sus faenas diarias.

El lugar donde trabaja, la peluquería y barbería La Holandesa, es una de las más antiguas del centro de Bogotá. Allí, en las gavetas de su puesto de trabajo, en medio de cremas de afeitar con olor a menta, cuchillas, tijeras grafiladoras, brochas, atomizadores y peinillas de dientes grandes, guarda uno de sus objetos más preciados: su navaja barbera, la única que le queda. Una hoja ancha de acero templado y mango de madera, que don Pedro afila de vez en cuando en una piedra especial y repasa pacientemente en la tradicional badana de cuero que cuelga de su silla de trabajo. Una joya, como él mismo la llama, que lo ha acompañado por más de cuarenta años y adquirió por la suma de veinte pesos a un amigo que vino de Venezuela.



Bajo el golpe de esa barbera, de punta redonda de estilo francés, más la apacible sensación que produce la espuma, don Pedro asegura haber realizado las afeitadas más suaves del mundo. A ella y a la destreza de sus manos se debe que muchas pieles irritadas y chiveras sensibles hayan encontrado alivio y frescura.



“El acero más fino que puede existir lo tiene la hoja de la barbera. En cambio, las cuchillas de ahora con sus químicos enrojecen algunos tipos de piel o los brota”, afirma este moniquireño de voz pausada, cabello cano y que, a pesar de su edad, mantiene el pulso bastante firme.

Tráigase los fierros

Sus inicios como peluquero los tuvo en el ejército, a mediados de los años cincuenta. Fueron más de veinte meses “boleando máquina” en la barbería de los soldados. Fines de semana completos en cuarteles de Manizales y Pereira dejando centinelas al rape y con un mechón al frente. “Todos por igual, al estilo Schuler”, rememora don Pedro.



El título de Peluquero-Barbero profesional lo obtuvo en el Sena. Tres años que le permitieron dominar las diferentes técnicas y herramientas del oficio. Aprendió sobre manejo de cepillos, máquinas de mano, tijeras, masajes, mascarillas y todo lo relacionado con la higiene de su trabajo. Tiempo después apareció aquel profesor italiano, quien le enseñó a manipular la barbera.



Gracias a él aprendió a adoptar el ángulo perfecto que debe tener la navaja para cada afeitada, evitando así el riesgo de una cortada. Aprendió a realinear su filo sobre la badana, o lo que este experto llama “asentar la barbera”, y descubrió secretos que aún hoy le permiten comprobar si la navaja está lista para ser utilizada.

La navaja, la brocha y la espuma son herramientas que ya no existen en las peluquerías. Foto: Fredy Ávila Molina / Especial para EL TIEMPO

“Si al pasar el filo suavemente por la brocha se cortan algunas cerdas o si la hoja se pega al tocarla con la palma de la mano son indicios de que la barbera está lista para afeitar”, asegura.



Enseñanzas que según don Pedro ya no forman parte de los planes de estudio de ninguna academia de peluquería y barbería. “Hoy nadie se entrena en el manejo de la barbera”. A los profesores se les hace muy difícil su uso, y el auge de las máquinas de afeitar desechables así como el riesgo de contagio de enfermedades la han convertido casi en una reliquia.



Sin embargo, aún existen clientes que añoran con nostalgia el placer que proporciona una afeitada con barbera, o que por su tipo de piel solo permiten el roce de la navaja de acero. “Tengo un amigo empresario de 77 años de edad que de vez en cuando me llama y me dice: “Tráigase los fierros”. Por la sensibilidad de su piel, solo lo puede afeitar con la navaja, a la cual don Pedro le cambia la hoja luego de cada afeitada. Una cuchilla normal le haría brotar sangre.

Cuestión de moda

La mayoría de clientes de don Pedro son hombres pensionados: abogados, ingenieros o administradores que le han confiado el cuidado de su barba y cabello desde hace más de cuarenta años. Clientes que le guardan fidelidad y han seguido sus pasos por los diferentes lugares de trabajo donde ha estado.



Con ellos, en medio de ese ritual masculino que encierra una barbería, hablan de política, de la situación del país, de lo insegura que se ha vuelto la ciudad, sobre la Selección Colombia o de asuntos familiares. Tertulias que hace algunos años se extendían a un bar cercano, alrededor de una cerveza, y que, hoy, por cuestiones de salud de don Pedro, se comparten en un café.



El más antiguo de sus clientes es don Óscar Restrepo, un trabajador retirado de Ecopetrol a quien conoce hace cuarenta y siete años. “Empecé a peluquearlo y afeitarlo cuando él estudiaba su carrera de ingeniería. Siempre le ha gustado lucir la barba gruesa y el corte tradicional. Lo conozco desde hace tanto que ya prácticamente sé dónde tiene cada remolino de pelo”, agrega.



Junto con él están otros clientes de vieja data, como Alberto Castillo, Luis Aya o Evelio Acosta. Todos prefieren, según don Pedro, los cortes clásicos como el estilo argentino cuadrado, peinado hacia atrás, corto a los lados y cuadrado en la parte posterior, o el francés ejecutivo: muy similar al que usan los políticos, con su carrera marcada perfectamente con una cuchilla y peinado de lado con gomina.



Clientes que en su momento también se dejaron llevar por lo que imponía la moda. Algunos terminaron seducidos por la onda hippie de los sesenta y lucían sus cabelleras largas y sus barbas espesas; otros, en cambio, preferían raparse completamente o hacerse el famoso ‘corte gamín’. Un corte que don Pedro practicaba a hombres y mujeres por igual: “Los depilaba completamente con la barbera y les dejaba unas puntas largas, al igual que las patillas y desmechaditos al frente”. Asuntos de moda que, según él, “vienen y pasan”.



Ha utilizado todo tipo de máquinas en su oficio. Empezó con la tradicional barbera y máquina de mano, y en la década de los setenta pasó a la máquina eléctrica. Finalmente, se acopló a las máquinas Whal, de fabricación americana o china, las cuales llegaron con el cambio de siglo e incluyen guías de corte. Lo cual, para este profesional, ha simplificado la labor del barbero.



Cortadas no han faltado en sus largos años de trabajo. “Todas insignificantes”, aclara. Lunares escondidos o vellos incrustados que terminan con la aparición de unas minúsculas gotas de sangre, al paso de la cuchilla. Nada grave si se compara con la única lesión que sufrió en carne propia, hace más de 15 años, con la hoja de una barbera.



“Ese día había afilado la navaja y me disponía a peluquear y afeitar a un cliente. Me enredé al tomar un cepillo, con tan mala suerte que se me cayó la barbera de la repisa”. La agarró por el aire y evitó que se cayera y se partiera –relata–, pero el filo le cortó dos dedos de la mano derecha. Tres puntos en los dedos medio y anular y un par de semanas sin poder trabajar fueron el resultado de aquel pequeño accidente.

La tradición se mantiene

Para John García, un abogado tolimense de 37 años, ir a la barbería representa todo un viaje al pasado. La piedra de afilar la navaja, la badana de cuero, la espuma mentolada y las tradicionales sillas de hierro y de brazos esmaltados lo transportan a sus años de infancia.



Recuerda que su padre, un bogotano dedicado también a las leyes, acostumbraba a ir cada veinte días a una barbería del centro de la ciudad, y él con gusto lo acompañaba. Una especie de culto que ahora este ejecutivo revive, cada vez que puede, frente a los inmensos espejos de La Holandesa.



Reclinado en una de las confortables sillas de la barbería, John se dispone a dejar que don Pedro arregle esa barba de diez días. Está tan confiado en su labor que decide cerrar los ojos y descansar el cuello sobre la muleta, una extensión de la silla que los barberos acondicionan para mayor comodidad durante la afeitada.



Con la paciencia que lo caracteriza, don Pedro cubre el cuerpo del abogado con una capa oscura y se dirige en busca de las toallas húmedas calientes para limpiar y estirar la piel. Luego empieza a esparcir con la ayuda de una brocha una suave crema de afeitar sobre el rostro de su cliente. Inmediatamente abre la gaveta y, con su barbera y hoja nueva de afeitar, se dispone a cumplir su tarea.



Poco a poco, aquella barba va quedando pulida y libre de asperezas. Los vellos faciales se van mezclando con la espuma y va surgiendo una barba delineada y no tan delgada. “Don Pedrito sabe muy bien lo que hace. Es muy pulcro, un barbero como los de antes”.



Una faena que solo tuvo un pequeño percance: un minúsculo corte detrás de la oreja, producto de un leve movimiento de John. Algo que don Pedro remedia rápidamente al aplicarle una suave loción para después de la afeitada.



Él sabe muy bien lo que significa estar bajo el filo de la navaja. La cicatriz que aún exhibe en una de las yemas de los dedos así lo demuestra. Una anécdota que don Pedro comparte aquella tarde con sus clientes y amigos que se reúnen en la barbería. “Ha sido la única vez que me he cortado, pero –enfatiza con orgullo– nunca he dejado caer la barbera”.



FREDY ÁVILA MOLINA

Especial para EL TIEMPO

Periodista y asesor de comunicaciones

En Twitter: @fredyavilam