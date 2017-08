Peinados frescos y fáciles para vivir la noche

Cuando se está de descanso, de viaje o de vacaciones las costumbres se relajan y los pelos alborotados van bien. Pero hay un momento en el día en el que todo cambia, la noche: cuando lo mejor de nosotras sale a la luz y el cuerpo y el cabello se lucen.

Esto nos lleva al cuidado e incluso a la sofisticación de los peinados. Después de una jornada sin hacer nada relevante, la belleza entra en escena para conseguir un look especial.



El estilista y embajador de productos cosméticos TRESemmé, Anthony Llobet, propone disfrutar de las noches, más si son cálidas, con unas ondas veraniegas, un recogido en trenza o una cola alta.



Su mejor opción para cabellos con melena o largos es la cola de caballo con volúmenes que, lejos de ser infantil, “otorga un aire juvenil”, según afirma.



Antes de pasar al peinado, sugiere utilizar un aceite de keratina para evitar el encrespamiento, y “además aporta suavidad, nutrición y brillo al cabello”.



Después, lo mejor es marcar una raya al medio y hacer una coleta baja, para luego situar otro elástico a unos cinco o siete centímetros de distancia y seguir así hasta el final. No olvidar ahuecar el cabello entremedias hasta conseguir embombarlo, y continuar así hasta que termine toda la melena.



Para fijar el cabello, utilizar una laca fuerte para que permanezca intacto durante toda la noche.



En contraste, el estilista australiano Kevin Murphy apuesta por un look natural con ondas, rizos y textura, que luzca acorde con el momento sin preocupaciones y sin mucho trabajo, mientras que la estilista Noelia Jiménez se decanta por las trenzas, “las mejores aliadas para retirar el cabello de la cara”, comenta. Las propone en estilo surfero o boho chic: tejidas, haciendo una diadema o salpicadas entre el pelo. La clave: no tratar de hacerlas muy perfectas.

Efecto mojado

Para el estilo mojado, peinar hacia atrás, usar laca extrafuerte y combinarla con un serum de brillo. Foto: EFE

Un peinado fresco y desenfadado es el wet look o efecto mojado, ideal para cenas o fiestas nocturnas. Un peinado fácil y chic, que permite dominar cualquier pelo rebelde o en remolino.



Para conseguir el efecto deseado, los especialistas sugieren peinar todo el cabello ligeramente húmedo hacia atrás, con un cepillo y laca extrafuerte, combinando con un serum de brillo o un aceite de tamanu (es vegetal) “para garantizar el efecto que buscamos”.



Un peinado que se define como rápido de hacer y con un toque moderno, ligeramente subido en la parte central. Un complemento: labial rojo.



EFE