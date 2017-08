La foto de Paulina Vega con la bandera de Venezuela que causa polémica

23 de agosto 2017 , 09:37 a.m.

La situación política que vive Venezuela ha movido a varias personas del mundo del espectáculo, la última en manifestarse fue la colombiana Paulina Vega, ex Miss Universo, quien criticó al gobierno de Nicolás Maduro por lo que acontece en ese país.

La colombiana publicó en Instagram una fotografía empuñando una bandera de Venezuela y haciendo gestos de dolor.



“Estos son momentos difíciles en varias partes del mundo, momentos retadores que exigen lo mejor de nosotros como seres humanos. Pero hoy quiero llamar la atención sobre una parte del mundo muy especial: mi hermana Venezuela”, manifestó la ahora modelo y presentadora.



Paulina Vega agregó que ese país está atravesando el “peor momento de su historia y, cada vez, empeora más. Todo por un gobierno opresor que se preocupa por todo, menos por los venezolanos. Por eso hay que pararse y gritar”.

Vega Dieppa, de 24 años, invitó a no darle la espalda a Venezuela, “como se la está dando su propio gobierno opresor”.



Los comentarios tras la publicación dividieron a algunos de los seguidores de la colombiana. La gran mayoría manifestaron su apoyo a la campaña iniciada por la exreina y agradecieron su solidaridad.



No obstante, hubo otros que señalaron: “No es solo hablar, sino actuar”. La imagen fue publicada el 19 de agosto y suma más de 87.000 me gusta.



